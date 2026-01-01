Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Farei o possível para q o PL apoie Ciro", declarou Matheus. Em 2022 ele foi eleito com mais de 150 mil votos, sendo o parlamentar mais jovem do Ceará no pleito.
Na postagem, Rômulo Noronha (Solidariedade), prefeito de Parambu, município distante 365,1 km e base eleitoral da família Noronha, afirmou que Ciro "é o melhor para o Ceará". O gestor é sobrinho de Genecias e primo do deputado federal.
Questionado sobre buscar outros líderes políticos na Região do Inhamuns para o palanque do tucano na candidatura a governador, Matheus disse não terem tocado no assunto, mas "tudo é possível".
"Não tocamos nesse assunto, mas política é feita com dialogo e construindo pontes. Tudo é possível", declarou.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.