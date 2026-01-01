Foto: Reprodução/Instagram: @matnoronha Deputado do PL Matheus Noronha com Ciro Gomes, mesmo após partido suspender aliança

O deputado federal Matheus Noronha (PL), junto do pai, Genecias Noronha, reuniu-se com Ciro Gomes (PSDB) nos últimos dias de 2025 e confirmou que o ex-presidenciável concorrerá a governador do Ceará em 2026.

"O encontro foi mais para rever o amigo Ciro e avaliar o cenário político estadual. Ciro é candidato", cravou à coluna nesta quinta-feira, 1º.

O diálogo ocorreu após o PL suspender as tratativas com o tucano em meio a polêmica com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que criticou apoio a Ciro e defendeu aliança com o senador Eduardo Girão (Novo).

"Farei o possível para q o PL apoie Ciro", declarou Matheus. Em 2022 ele foi eleito com mais de 150 mil votos, sendo o parlamentar mais jovem do Ceará no pleito.

Na postagem, Rômulo Noronha (Solidariedade), prefeito de Parambu, município distante 365,1 km e base eleitoral da família Noronha, afirmou que Ciro "é o melhor para o Ceará". O gestor é sobrinho de Genecias e primo do deputado federal.

Questionado sobre buscar outros líderes políticos na Região do Inhamuns para o palanque do tucano na candidatura a governador, Matheus disse não terem tocado no assunto, mas "tudo é possível".

"Não tocamos nesse assunto, mas política é feita com dialogo e construindo pontes. Tudo é possível", declarou.