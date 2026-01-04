Donald Trump não odeia ditadores, tem até amigos que são

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Muito tem se falado e colocado o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, como suposto paladino mundial defensor da democracia e liberdade após bombardear a Venezuela e prender o ditador Nicolás Maduro. Mas o americano tem os seus malvados favoritos.
A Coreia do Norte não é nem república, nem democrática e muito menos popular. Aliás, é a ditadura mais fechada do mundo. Campos forçados de trabalho, perseguição, autoritarismo, sem qualquer liberdade de expressão e mortes são marcas do terceiro ditador da dinastia Kim que já mandou executar irmão e tio.
Mas então porque Trump não o tira a força, não o ameaça ou intervém assim como fez na Venezuela? Certamente não é pelo carisma de Jong-un. A Coreia não possui a maior reserva mundial de petróleo e possui algo que os venezuelanos não têm: bombas nucleares.
O presidente americano se dá bem demais com ditadores que lhe convêm. Ele recebeu no fim do ano passado na Casa Branca Mohammed Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Trump o chamou de "amigo querido" e fez elogios ao déspota.
Coreia do Norte e Arábia Saudita são dois dos países que mais perseguem cristãos no mundo.
Em 2018, durante o primeiro governo de Donald, a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) concluiu que o saudita ordenou o esquartejamento de um jornalista crítico ao governo dele na embaixada do país em Istambul, na Turquia.
A Arábia Saudita é rica em petróleo e gás natural. A diferença é que a relação com Trump é ótima. Portanto, tanto faz se vivem em ditadura, um regime de execução, perseguição a liberdade de expressão e péssimos indicies de direitos humanos.
Ainda em 2025, outro convidado ilustre na Casa Branca foi o presidente sírio Ahmed al-Sharaa, ex-comandante da Al-Qaeda e considerado terrorista pelo próprio EUA em combates e ataques no Iraque. O líder, elogiado por Trump, foi um dos principais a comandar a derrubada, com ajuda dos EUA, da ditadura de Bashar al-Assad.
Donald Trump não é apreciador da democracia. Possui ótima relação com tiranos e faz negócios sem pudor e sem pensar em defender o povo sofrido por cada um destes ditadores.
Neste caso de interferência na Venezuela, os que tentam defender Trump usam de um argumento que o próprio não usa, o da democracia. Enquanto os que veem o americano — o primeiro presidente condenado criminalmente nos EUA, diga-se — como um paladino justiceiro e agente da paz, defendendo a democracia, o próprio falou pelo o que fez o que fez: petróleo, petróleo e mais petróleo.
O povo venezuelano, norte-coreano, sírio, saudita? Dane-se. Negócios são negócios.
