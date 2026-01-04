Logo O POVO+
Donald Trump não odeia ditadores, tem até amigos que são
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O suposto paladino da liberdade mundial tem relação amigável e próxima com grandes tiranos autoritários
Kim Jong-Un e Donald Trump (Foto: Saul Loeb / AFP)
Foto: Saul Loeb / AFP Kim Jong-Un e Donald Trump

Muito tem se falado e colocado o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, como suposto paladino mundial defensor da democracia e liberdade após bombardear a Venezuela e prender o ditador Nicolás Maduro. Mas o americano tem os seus malvados favoritos.

Trump acusa o venezuelano de ser narcotraficante. Em coletiva após a intervenção, o presidente da maior potência mundial não citou a defesa da democracia em nenhum momento, mas falou abertamente do interesse dos EUA nas reservas de petróleo presentes na Venezuela. Aí ele falou bastante.

O presidente dos Estados Unidos está pouco se lixando para países livres de tiranos cruéis ou preocupado com narcotraficantes. No fim do ano passado, ele concedeu perdão a Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras preso e condenado por tráfico de drogas, o mesmo crime do qual acusa Maduro.

Há outras figuras autoritárias pelas quais Trump não fala tão grosso como antes. Ele chegou a dizer que poderia dizimar toda a República Democrática Popular da Coreia, a Coreia do Norte, mas bastou o líder Kim Jong-un subir o tom com ele que o americano mudou a conversa, pisou no país asiático e apertou as mãos do colega. Hoje eles possuem ótima relação.

A Coreia do Norte não é nem república, nem democrática e muito menos popular. Aliás, é a ditadura mais fechada do mundo. Campos forçados de trabalho, perseguição, autoritarismo, sem qualquer liberdade de expressão e mortes são marcas do terceiro ditador da dinastia Kim que já mandou executar irmão e tio.

Mas então porque Trump não o tira a força, não o ameaça ou intervém assim como fez na Venezuela? Certamente não é pelo carisma de Jong-un. A Coreia não possui a maior reserva mundial de petróleo e possui algo que os venezuelanos não têm: bombas nucleares.

O presidente americano se dá bem demais com ditadores que lhe convêm. Ele recebeu no fim do ano passado na Casa Branca Mohammed Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Trump o chamou de "amigo querido" e fez elogios ao déspota. 

Coreia do Norte e Arábia Saudita são dois dos países que mais perseguem cristãos no mundo.

Em 2018, durante o primeiro governo de Donald, a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) concluiu que o saudita ordenou o esquartejamento de um jornalista crítico ao governo dele na embaixada do país em Istambul, na Turquia.

A Arábia Saudita é rica em petróleo e gás natural. A diferença é que a relação com Trump é ótima. Portanto, tanto faz se vivem em ditadura, um regime de execução, perseguição a liberdade de expressão e péssimos indicies de direitos humanos.

Ainda em 2025, outro convidado ilustre na Casa Branca foi o presidente sírio Ahmed al-Sharaa, ex-comandante da Al-Qaeda e considerado terrorista pelo próprio EUA em combates e ataques no Iraque. O líder, elogiado por Trump, foi um dos principais a comandar a derrubada, com ajuda dos EUA, da ditadura de Bashar al-Assad.

A situação na Síria não melhorou após a intervenção "divina" em busca de paz e democracia. Ataques e mortes, inclusive de americanos, e civis são comuns.

Donald Trump não é apreciador da democracia. Possui ótima relação com tiranos e faz negócios sem pudor e sem pensar em defender o povo sofrido por cada um destes ditadores.

Neste caso de interferência na Venezuela, os que tentam defender Trump usam de um argumento que o próprio não usa, o da democracia. Enquanto os que veem o americano — o primeiro presidente condenado criminalmente nos EUA, diga-se — como um paladino justiceiro e agente da paz, defendendo a democracia, o próprio falou pelo o que fez o que fez: petróleo, petróleo e mais petróleo.

O povo venezuelano, norte-coreano, sírio, saudita? Dane-se. Negócios são negócios.

