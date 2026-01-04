Donald Trump não odeia ditadores, tem até amigos que são

Foto: Saul Loeb / AFP Kim Jong-Un e Donald Trump

Muito tem se falado e colocado o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, como suposto paladino mundial defensor da democracia e liberdade após bombardear a Venezuela e prender o ditador Nicolás Maduro. Mas o americano tem os seus malvados favoritos.

Trump acusa o venezuelano de ser narcotraficante. Em coletiva após a intervenção, o presidente da maior potência mundial não citou a defesa da democracia em nenhum momento, mas falou abertamente do interesse dos EUA nas reservas de petróleo presentes na Venezuela. Aí ele falou bastante.

O presidente dos Estados Unidos está pouco se lixando para países livres de tiranos cruéis ou preocupado com narcotraficantes. No fim do ano passado, ele concedeu perdão a Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras preso e condenado por tráfico de drogas, o mesmo crime do qual acusa Maduro.

Há outras figuras autoritárias pelas quais Trump não fala tão grosso como antes. Ele chegou a dizer que poderia dizimar toda a República Democrática Popular da Coreia, a Coreia do Norte, mas bastou o líder Kim Jong-un subir o tom com ele que o americano mudou a conversa, pisou no país asiático e apertou as mãos do colega. Hoje eles possuem ótima relação.

A Coreia do Norte não é nem república, nem democrática e muito menos popular. Aliás, é a ditadura mais fechada do mundo. Campos forçados de trabalho, perseguição, autoritarismo, sem qualquer liberdade de expressão e mortes são marcas do terceiro ditador da dinastia Kim que já mandou executar irmão e tio.

Mas então porque Trump não o tira a força, não o ameaça ou intervém assim como fez na Venezuela? Certamente não é pelo carisma de Jong-un. A Coreia não possui a maior reserva mundial de petróleo e possui algo que os venezuelanos não têm: bombas nucleares.

O presidente americano se dá bem demais com ditadores que lhe convêm. Ele recebeu no fim do ano passado na Casa Branca Mohammed Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Trump o chamou de "amigo querido" e fez elogios ao déspota.

Coreia do Norte e Arábia Saudita são dois dos países que mais perseguem cristãos no mundo.

Mohammed bin Salmanm da Arábia Saudita, com Donald Trump Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Em 2018, durante o primeiro governo de Donald, a Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) concluiu que o saudita ordenou o esquartejamento de um jornalista crítico ao governo dele na embaixada do país em Istambul, na Turquia.

A Arábia Saudita é rica em petróleo e gás natural. A diferença é que a relação com Trump é ótima. Portanto, tanto faz se vivem em ditadura, um regime de execução, perseguição a liberdade de expressão e péssimos indicies de direitos humanos.

Ainda em 2025, outro convidado ilustre na Casa Branca foi o presidente sírio Ahmed al-Sharaa, ex-comandante da Al-Qaeda e considerado terrorista pelo próprio EUA em combates e ataques no Iraque. O líder, elogiado por Trump, foi um dos principais a comandar a derrubada, com ajuda dos EUA, da ditadura de Bashar al-Assad.

A situação na Síria não melhorou após a intervenção "divina" em busca de paz e democracia. Ataques e mortes, inclusive de americanos, e civis são comuns.

Donald Trump não é apreciador da democracia. Possui ótima relação com tiranos e faz negócios sem pudor e sem pensar em defender o povo sofrido por cada um destes ditadores.

Neste caso de interferência na Venezuela, os que tentam defender Trump usam de um argumento que o próprio não usa, o da democracia. Enquanto os que veem o americano — o primeiro presidente condenado criminalmente nos EUA, diga-se — como um paladino justiceiro e agente da paz, defendendo a democracia, o próprio falou pelo o que fez o que fez: petróleo, petróleo e mais petróleo.

O povo venezuelano, norte-coreano, sírio, saudita? Dane-se. Negócios são negócios.