"E no pedestal aparecem estas palavras:

'Meu nome é Ozymandias, rei dos reis:

Contemplai as minhas obras, ó poderosos e desesperai-vos!'

Nada mais resta: em redor a decadência

Daquele destroço colossal, sem limite e vazio

As areias solitárias e planas se espalham para longe".

Em 1818, Percy Bysshe Shelley escreveu o poema "Ozymandias". O título faz referência ao faraó Ramsés II, um dos maiores governantes de todo o Egito, conhecido pelos gregos como Ozymandias.

Com a imagem de destroncadas pernas de pedra e um rosto despedaçado perdidos na areia do deserto, o soneto fala sobre os poderosos e seus efêmeros impérios, que por maior que possam ser, são passageiros.

Temos um histórico ruim com a presença de déspotas nos quatro cantos do mundo. Já foi Alexandre Magno da Macedônia, o homem que chegou mais perto de dominar o planeta, Genghis Khan do Império Mongol e os antigos imperadores de Roma e Egito. Acharão por algum momento que conquistar todo o mundo era possível.

Séculos depois, as imagens de tiranos são expostas em estátuas e seus costumes seguem sendo exemplo para uma nova leva de "imperadores". O mais recente império é o dos Estados Unidos da América com a sua mania de sair espalhando a "democracia" e "paz" em forças menores sempre que acha conveniente.

Donald Trump, anunciou por meio da sua própria rede social que os EUA invadiram a Venezuela e sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Maduro, diga-se, está no poder desde 2013 e vem se mantendo com eleições pouco confiáveis em um regime também pouco democrático.

Posto isso, Trump e nem o seu país pouco exemplar tem autoridade para entrar ilegalmente na Venezuela e tirar de lá o presidente. Assim como Vladimir Putin, um czar russo moderno, não tem qualquer justificativa para invadir a Ucrânia.

A Rússia foi sancionada de diversas formas, inclusive banida da Fifa, maior organização esportiva. Esta mesma Fifa terá um comportamento parecido perante os EUA? Claro que não. Trump aparelhou a instituição que criou um prêmio fajuto para entregá-lo como "promovedor da paz". Sim, alguém que ataca outro país está supostamente disseminando paz.

Este modus operandi dos Estados Unidos é taxado e falho. O seu objetivo não é paz. A América é um agente do caos. Vivem de guerras e conflitos, são ótimas para os negócios e a popularidade de presidentes parlapatões e perdidos. George W. Bush, Barack Obama e agora Trump, para falar só desse século. Iraque, Cuba e outros, estão melhores após os EUA espalharem seus exemplos de paz e democracia?

Coreia do Norte, uma das ditaduras mais duras do mundo não é alvo de ataques americanos. Aliás, Trump tem até ótima relação com Kim Jong Un, atual líder da dinastia. Deve ser porque o presidente ianque caiu no carisma do ditador ou porque o país asiático possui bomba nuclear? Algo que a Venezuela tem que a Coreia do Norte não tem é uma grandiosa indústria de petróleo e terras raras. Isso brilha os olhos dos EUA. Não é a democracia do que eles estão atrás. Se fosse, estariam preocupados em reatarem a sua própria.

Donald Trump é o primeiro presidente americano condenado criminalmente. Sua condenação pela Justiça de Nova Iorque ocorreu por comprar o silêncio de Stormy Daniels, ex-atriz pornô, por US$ 130 mil, para que ela não expusesse suas relações.

Este homem, que a cada dia é divulgada uma imagem nova e laços de proximidade ao lado de Jeffrey Epstein, em um dos maiores escândalos de pedofilia, é símbolo da extrema direita conservadora. Pois é.

Trump, assim como todos os ditadores que pensaram que são donos do mundo, passará. O seu pseudo-império americano deixará também.

Alexandre Magno tentou, Genghis Khan também, Roma e Egito idem, mas hoje suas demonstrações de poder são estátuas perdidas no vão do tempo e empoeiradas de areia. Nenhum, por mais poderoso que pensou que fosse, conseguiu vencer o tempo. Este sim é senhor dos senhores.

