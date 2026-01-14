Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A deputada federal cearense Fernanda Pessoa (União Brasil) disse ao colega Marcelo Bloc, repórter de Política do O POVO, que a bancada do partido irá se reunir com o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, para que uma decisão final sobre o tema seja tomada, não deu detalhes sobre a data, mas se disse pronta pra assumir o comando do partido no Estado.
Moses Rodrigues, aliado do governador Elmano de Freitas (PT), é cotado para presidir a federação e ser candidato a senador pela base aliada. Pela oposição, Capitão Wagner está confiante de comandar o bloco, mantendo na ala antiPT e apoiando a candidatura de Ciro Gomes.
