Foto: Divulgação/União Brasil Ciro Gomes em encontro com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda

Enquanto o impasse sobre o destino da federação União Progressista segue, Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, mantém diálogos e movimentos. O mais recente, foi o de conversar com Ciro Gomes (PSDB).

Os dois dialogaram por telefone na tarde da segunda-feira, 12. No ano passado, Rueda convidou pessoalmente Ciro a se filiar no União Brasil, já pensando nas eleições de 2026. O pré-candidato a governador do Ceará, porém, preferiu voltar ao PSDB.

Aliados da oposição entendem que, se o ex-ministro tivesse escolhido o União Brasil, selaria a disputa com a base pelo comando da agremiação partidária. Com a força política e certeza de candidatura, Ciro atrairia o partido para a oposição.

A deputada federal cearense Fernanda Pessoa (União Brasil) disse ao colega Marcelo Bloc, repórter de Política do O POVO, que a bancada do partido irá se reunir com o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, para que uma decisão final sobre o tema seja tomada, não deu detalhes sobre a data, mas se disse pronta pra assumir o comando do partido no Estado.

Moses Rodrigues, aliado do governador Elmano de Freitas (PT), é cotado para presidir a federação e ser candidato a senador pela base aliada. Pela oposição, Capitão Wagner está confiante de comandar o bloco, mantendo na ala antiPT e apoiando a candidatura de Ciro Gomes.