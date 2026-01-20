Base e oposição no Ceará estão "alinhadas" com Antônio Rueda

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Ser jornalista e analisar cenários de um dinâmico jogo político como é o do sistema brasileiro, e também o do Ceará, não nos dar permissão para dar como sempre como totalmente certa uma informação. Porém, "cravo" que Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, tem dado confirmações de comando do bloco tanto para base como para a oposição no Ceará. Os dois lados dizem isso, e não acho que estão mentindo.
Desde o meio do ano passado é uma novela cansativa. Uma hora aparecem membros da oposição confirmando que se reuniram com o dirigente partidário que assegurou o comando da federação União Progressista para o bloco. Em seguida, ele aparece ao lado de membros governistas reacendendo o debate. Sempre com a perspectiva de que "em breve" a definição ocorrerá.
Na verdade, creio que nem base e nem oposição estejam mentindo quando dizem que Rueda deu a sinalização positiva sobre a presidência da federação. Para Capitão Wagner, Roberto Cláudio, ambos do União Brasil, e Ciro Gomes (PSDB), ele deve dizer que o bloco ficará com a oposição e apoiar o tucano. Eles até fazem planos de uma chapa com Capitão e RC em vagas majoritárias.
Da mesma forma, me parece totalmente crível que para os deputados federais do União, Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues, o presidente tenha dito ou sinalizado que a tendência é de que a agremiação seja base do governador Elmano de Freitas (PT), tendo Moses candidato a senador e outras promessas ainda não sabidas.
É difícil dizer quem vai levar a melhor nessa e quando esse impasse finalmente será decidido. Fato é que, parafraseando um envolvido nessa confusão uma vez me confidenciou, "alguém tá sendo enganado" pelo Rueda.
