Base e oposição no Ceará estão "alinhadas" com Antônio Rueda

Foto: Divulgação/Instagram ￼ANTÔNIO Rueda se reuniu com integrantes da base aliada do governo Elmano e com bloco da oposição (fotos de setembro de 2025)

Ser jornalista e analisar cenários de um dinâmico jogo político como é o do sistema brasileiro, e também o do Ceará, não nos dar permissão para dar como sempre como totalmente certa uma informação. Porém, "cravo" que Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, tem dado confirmações de comando do bloco tanto para base como para a oposição no Ceará. Os dois lados dizem isso, e não acho que estão mentindo.

Desde o meio do ano passado é uma novela cansativa. Uma hora aparecem membros da oposição confirmando que se reuniram com o dirigente partidário que assegurou o comando da federação União Progressista para o bloco. Em seguida, ele aparece ao lado de membros governistas reacendendo o debate. Sempre com a perspectiva de que "em breve" a definição ocorrerá.

Posso citar vinda de Rueda a Fortaleza onde disputaram fotos em hotel, saguão do aeroporto, e até em um show à fantasia de forró foram atrás do rapaz. Tudo para nos convencer de que a briga de braço está sendo vencida por quem quer contar.

Na verdade, creio que nem base e nem oposição estejam mentindo quando dizem que Rueda deu a sinalização positiva sobre a presidência da federação. Para Capitão Wagner, Roberto Cláudio, ambos do União Brasil, e Ciro Gomes (PSDB), ele deve dizer que o bloco ficará com a oposição e apoiar o tucano. Eles até fazem planos de uma chapa com Capitão e RC em vagas majoritárias.

Da mesma forma, me parece totalmente crível que para os deputados federais do União, Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues, o presidente tenha dito ou sinalizado que a tendência é de que a agremiação seja base do governador Elmano de Freitas (PT), tendo Moses candidato a senador e outras promessas ainda não sabidas.

E provavelmente Antônio Rueda deve dizer coisas parecidas para ambos os lados. Até as falas deles são parecidas. AJ Albuquerque (PP), deputado federal, e Moses falaram de "alinhamento" para ficar na base. Já Wagner, usou a mesma palavra para definir em prol da oposição.

É difícil dizer quem vai levar a melhor nessa e quando esse impasse finalmente será decidido. Fato é que, parafraseando um envolvido nessa confusão uma vez me confidenciou, "alguém tá sendo enganado" pelo Rueda.