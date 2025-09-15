Aviões Fantasy, encontro com governistas e oposição: Rueda em Fortaleza, o "dono da bola"
A vinda dele entre estes dias de setembro já estava prevista. A priori, segundo Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, Rueda viria para definir com quem a federação, soma da sigla com o Progressistas, ficaria no Ceará. Realizaria ainda o evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
Rueda esteve em Fortaleza, mas não para algum evento partidário oficial, e sim para a festa Aviões Fantasy, show com a temática de fantasias, realizado na noite de sábado, 13, no estacionamento do Castelão.
De acordo com o Chagas, o encontro ocorreu por cerca de quatro horas em um apartamento de amigos em comum, almoçaram juntos e dialogaram sobre política. Ainda segundo o secretário, o diálogo foi "bom" e a relação entre o partido e o governo é "ótima", tendo entre as partas mais convergências do que divergências. A imagem repercutiu durante o semana, mexendo com especulação da base e da oposição.
Capitão Wagner disse à coluna que também se encontrou com Rueda neste mesmo dia, em um momento reservado entre os dois. A oposição alega até que não estava previsto que Chagas encontrasse Rueda. Seria uma conversa com o Moses, que levou o secretário.
Embalos de sábado à noite
Nos embalos do sábado à noite, Antônio Rueda, fantasiado de Batman, foi ao show de forró. Provavelmente querendo afastar-se um pouco das discussões políticas. Se esse foi o objetivo, fracassou.
Governistas contam que Rueda esteve com eles no camarote em momento de descontração e não saiu nos cliques junto de outras lideranças como Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por estar vestido de herói, mesmo sendo uma festa à fantasia. O senador Cid Gomes (PSB) também circulou pelos camarotes.
Mais uma guerra de narrativa. A oposição, por sua vez, relata que os governistas procuraram o presidente do União Brasil, que evitou maior contato. O encontro na festa teria sido ocasional, e não algo planejado, segundo contam.
Pelas redes e em conversa com a coluna, Wagner afirmou que o momento, aparentemente breve, foi para definir a data da filiação do RC.Já houve prevsões de que ocorresse em julho, agosto e na primeira quinzena de setembro. A data agora apontada é o dia 29 de setembro. A conferir.
Chagas desdenhou. "'Reunião importantíssima' na praça de alimentação do aeroporto", escreveu nas redes sociais.
A oposição diz que Rueda garantiu que o bloco fica com a oposição, assim como é em nível nacional, e teria até informado isso ao secretário de Elmano.
"Rueda é o dono da bola"
Nesta disputa de atenções pelo presidente do União Brasil, ouvindo cada lado, governo e oposição levando para si o status de "vencedor" desse fim de semana, procurei um interlocutor mais sóbrio que pudesse fazer a avaliação.
Embora diga que a tendência é que a federação fique com a oposição sob o comando de Capitão Wagner, quem tem mais a confiança do presidente aqui no Ceará, a fonte disse que o comandante partidário balança com as promessas do governo.
"Rueda é o dono da bola. Ninguém acha mais que tá ganho", afirmou.
Enquanto a base tenta atrair cada vez mais partidos e fica jogando dúvida para o outro lado, a oposição garante ficar com a agremiação, Antônio Rueda parece não ter pressa para bater o martelo no Ceará e vai se valorizando. A briga é boa e vale muito.
