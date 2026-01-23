Relação entre Camilo e Cid já enfrentou tensões, mas "permanece firme", diz petista

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado ￼Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB)

Duas das maiores lideranças políticas do Ceará são o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o senador Cid Gomes (PSB). Hoje, o petista tem maior poder de decisão no governismo, mas a articulação e a voz de Cid não pode ser ignorada.

O petista Acrísio Sena, presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), afirmou que o Ferreira Gomes segue sendo influente e que a relação duradora entre ambos já sofreu tensões, mas que segue firme para o projeto político de 2026.

"Mesmo em contextos adversos, Cid segue influente porque compreende que estratégia não é improviso. É articulação, capacidade de absorver crises e transformar turbulências em reposicionamento. Isso explica a longevidade e a solidez da aliança com Camilo Santana. Uma relação que já enfrentou tensões, mas que permanece firme, justamente por estar assentada em bases políticas e programáticas, não circunstanciais", declarou Sena.

Recentemente, o senador Cid afirmou que a saída de Camilo do Ministério da Educação (MEC), mesmo para ajudar na campanha, seria "terrível" para o governador Elmano de Freitas (PT). Camilo deixaria de ser uma "sombra" e viraria um "fantasma", segundo Cid.

O senador chegou a sinalizar rompimento com o grupo governista no final de 2024, dentre outras coisas, por insatisfações quando ao peso dado a ele, que considerava ser menos do que o merecido, e o PT ocupando os principais cargos políticos.

Acrísio, reforça que Cid e Camilo integram o mesmo projeto e que são complementares, sendo o senador a cabeça estrategista e articuladora e o ministro quem materializa.

"Na análise da conjuntura cearense, é fundamental entender que Cid e Camilo não representam projetos distintos. São expressões complementares de uma mesma estratégia. Desde 2006, Cid atua no plano da formulação e da articulação política; Camilo materializa essa estratégia na gestão, institucionalidade e relação federativa", disse o petista.