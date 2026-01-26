Câmara de Fortaleza levará serviços para o Passeio Público no Centro

Foto: Thais Mesquita Passeio Publico no Centro da Cidade de Fortaleza (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) em 08.03.2022:

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizará a primeira edição do projeto Nossa Casa é de Todos em 2026, no Centro da Cidade na Praça dos Mártires, o Passeio Público, no dia 31 de janeiro.

O legislativo da capital cearense irá ofertar serviços da Central da Cidadania, Ouvidoria, Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (EDHAL), Procuradoria da Mulher e Biblioteca José de Alencar, além de atividades educativas e programação cultural.

A edição será das 8h às 16h do dia 31 de janeiro. Das 8h às 12h acontecerão os atendimentos públicos, já apresentações artísticas até o final da programação.

O presidente da CMFor, o vereador Leo Couto afirmou ao O POVO no final de 2025 que devem iniciar as obras da nova sede do Parlamento, que ficará no Centro da Cidade de Fortaleza, no segundo semestre de 2026. O novo local deve ficar perto da Praça do Ferreira e finalizada em dois anos.

A Câmara Municipal já realizou outras quatro edições do projeto Nossa Casa é de Todos. A primeira foi no Cais do Porto, e também tiveram no Conjunto Ceará, Pirambu e Messejana, inclusive com sessões legislativas.