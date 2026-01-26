Câmara de Fortaleza levará serviços para o Passeio Público no Centro

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizará a primeira edição do projeto Nossa Casa é de Todos em 2026, no Centro da Cidade na Praça dos Mártires, o Passeio Público, no dia 31 de janeiro.
O legislativo da capital cearense irá ofertar serviços da Central da Cidadania, Ouvidoria, Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (EDHAL), Procuradoria da Mulher e Biblioteca José de Alencar, além de atividades educativas e programação cultural.
A edição será das 8h às 16h do dia 31 de janeiro. Das 8h às 12h acontecerão os atendimentos públicos, já apresentações artísticas até o final da programação.
A Câmara Municipal já realizou outras quatro edições do projeto Nossa Casa é de Todos. A primeira foi no Cais do Porto, e também tiveram no Conjunto Ceará, Pirambu e Messejana, inclusive com sessões legislativas.
