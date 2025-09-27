Anúncio da nova sede da Câmara de Fortaleza será "nos próximos meses"

Foto: JÚLIO CAESAR ￼LÉO Couto (PSB-CE) presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

As negociações para decidir a localização da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) estão avançadas. De acordo com o presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), o anúncio deverá ocorrer em breve.

Segundo o presidente da CMFor, as conversas estão avançadas e há expectativa de que o anúncio da nova sede seja feito nos "próximos meses". Atualmente, a Câmara Municipal de Fortaleza fica localizada na rua Dr. Thompson Bulcão, no bairro Luciano Cavalcante.

Em entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 26, Couto afirmou que a Câmara, juntamente com o prefeito Evandro Leitão (PT), se articula para que a nova sede vá para o Centro de Fortaleza. O vereador reafirmou que o objetivo é aproximar a população da CMFor.



“A gente priorizou, desde janeiro, uma ideia para a nova sede. A gente está trabalhando fortemente para que ela vá para o Centro de Fortaleza. Nós temos alguns locais em vista. Nós vamos revitalizar o Centro, gerar mais segurança, mais economia. Nosso pensamento de levar para o Centro é aproximar a população da Câmara de Fortaleza, dos vereadores. Você saindo da Câmara de Fortaleza para ir, por exemplo, para o Bom Jardim de carro demora 45 minutos. De ônibus, então, deve levar quase 2 horas”, avaliou.

Nos últimos meses, alguns pontos do Centro de Fortaleza vem passando por requalificação. Iniciada em julho e com previsão de conclusão para novembro, a Praça do Ferreira passa por obras, incluindo o alargamento, reparos e a reforma da tradicional Coluna da Hora. Neste mês, as reformas no Mercado São Sebastião tiveram início, com mudanças que contemplarão a infraestrutura e o entorno do local.

Plano Diretor

O vereador Leo Couto comentou também sobre a aprovação do novo Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), previsto para ocorrer ainda neste ano na Câmara. Elaborado em 2009, ainda durante a primeira gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), o documento passa por revisão após seis anos de atraso.

Atualmente, o processo de revisão está na fase de audiências públicas. No último sábado, 20, a sexta audiência abordou a temática das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

O presidente da CMFor comentou sobre o atraso na revisão do Plano e apontou que deverá ser aprovado até dezembro. Segundo ele, o escopo foi apresentado aos vereadores pelo presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Artur Bruno (PT).

“Infelizmente, as gestões anteriores não deram como prioridade. Nós tivemos também uma pandemia nesse meio [...] A ideia é que, até o final do ano, a gente discuta. Na verdade, já está sendo discutido, mas que a gente aprove esse ano ainda. Nós temos uma comissão do Plano Diretor formada desde o início do ano. Já havia, mas nós temos um novo vereador como presidente, vereador Benigno [Júnior], onde vem também sendo pautadas algumas matérias. A gente precisa também fazer esse fechamento do Plano Diretor, porque a gente precisa ter uma responsabilidade e uma organização de como a cidade vai crescer nos próximos anos”, disse.

Articulações para 2026

Leo Couto também deu detalhes sobre as articulações do PSB para 2026 e compartilhou a expectativa de que o partido consiga eleger entre oito a dez deputados estaduais e cerca de cinco ou seis deputados federais. Já para a disputa ao Senado Federal, o vereador defendeu a reeleição do senador Cid Gomes (PSB), que tem dito não querer disputar o cargo.

“Eu torço para o PSB ficar sempre mais forte. Nós estamos com candidatos de grande envergadura para deputados estaduais e federais [...] O senador Cid vem fazendo um grande trabalho na articulação dessas chapas. Para a questão majoritária, defendemos e lutamos, eu particularmente, que o senador Cid vá para a reeleição. Conversando com ele esses dias e eu acho que ele tem muito ainda a contribuir. Nós temos um cenário aí de vários pré-candidatos. E acredito que, ele indo, seria um ganho muito importante para a chapa como um todo e onde terá também o governador Elmano aí na reeleição”.

Um outro nome do partido cotado para a disputa é o do deputado federal Júnior Mano, inclusive com apoio de Cid Gomes. Em 2024, Mano se filiou ao PSB após ter sido expulso do PL por apoiar o então candidato Evandro Leitão contra André Fernandes (PL) para a Prefeitura de Fortaleza.

Ainda sobre as eleições do ano que vem, o vereador pontuou que ainda há articulações para serem finalizadas e declarou que o momento é de fortalecer as chapas.

“Obviamente que nosso grupo político é formado por vários partidos onde essa articulação e esses espaços, tanto de suplência, como a outra vaga de Senado, como é que vai ficar a questão da vice do próprio governador, se a vice-governadora Jade continua ou não, são articulações que são finalizadas aí nas prévias das convenções, mas acho que o momento agora é da gente fortalecer a chapa de estadual e também de federal do PSB”, finalizou.