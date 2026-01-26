Logo O POVO+
"Girão é mais bolsonarista do que torcedor do Fortaleza", diz Jade
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

A vice-governadora do Ceará falou após momento conturbado no clube e saída de Marcelo Paz em meio a atritos políticos
Jade Romero, vice-governadora, participou do Jogo Político (Foto: FCO FONTENELE/ O POVO)
Foto: FCO FONTENELE/ O POVO Jade Romero, vice-governadora, participou do Jogo Político

A vice-governadora Jade Romero (MDB) falou após o momento conturbado vivido pelo Fortaleza Esporte Clube na reta final de 2025 e a saída do marido, Marcelo Paz, do cargo de dirigente em meio a atritos políticos.

Em participação no programa Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 26, Jade voltou a criticar o senador Eduardo Girão (Novo) por falas contra Paz e a gestão, dizendo que o parlamentar tentou tirar proveito da fase ruim do clube e que ele é mais "bolsonarista e político" do que defensor do Fortaleza.

Assista ao trecho:

"Tentou se apropriar politicamente do momento difícil que o Fortaleza passava ainda no final do Campeonato Brasileiro pra conturbar ainda mais o ambiente. Mostrando que na verdade ele é mais bolsonarista, mais político, do que ele é Fortaleza", afirmou.

A fala da vice-governadora foi sobre as situações que envolveram política e futebol. Ela também criticou a campanha de André Fernandes (PL) para prefeito de Fortaleza, que suscitou o passado de dirigente do Ceará Sporting Club de Evandro Leitão (PT), o que segundo ela foi "cortina de fumaça" para despistar as temáticas centrais da campanha. Jade foi bastante ativa no segundo turno em coro de apoio a Evandro, que terminou sendo eleito.

Romero disse não misturar política e futebol, nunca tendo interferência na gestão de Marcelo Paz no Fortaleza e nem ele com ela no posto de vice-governadora e secretária da Proteção Social do Governo do Ceará.

"Eu não misturo as coisas. Eu sou esposa de um ex-dirigente. E eu nunca intervi em nada. O meu papel era um papel privado em apoiar o Marcelo nas decisões em que ele tomava quando tava a frente do Fortaleza. 2025 foi um ano muito difícil do ponto de vista pessoal", afirmou.

"Nos resignados, vivemos as crises junto com o Fortaleza. E o meu papel também sempre foi seguir fazendo gestão. O Marcelo também nunca interferiu politicamente nessas decisões referentes à gestão. Então, nós não misturamos as coisas. O que eu não posso falar de outros políticos, basta olhar pra campanha de 2024", completou.

