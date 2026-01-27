Foto: Reprodução/Instagram: @romeualdiguerioficial Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Alece, se reuniu com o ex-deputado federal Aníbal Gomes e dezenas de outras lideranças

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB) iniciou o ano de 2026 da forma como terminou 2025, em ritmo intenso de pré-campanha para deputado federal nas eleições de outubro.

E em um único dia, Romeu recebeu lideranças e apoiadores de 19 municípios, junto de sua esposa e pré-candidata a deputada estadual Tainah Marinho (PT).

Entre vereadores, presidentes de Câmara, ex-prefeitos e forças políticas, um dos que esteve reunido com o presidente da Alece foi o ex-deputado federal por sete mandatos, Aníbal Gomes, juntamente do vice-prefeito de Mulungu, Geovane Vinhas (DC).

Aldigueri se reuniu com representantes de Umirim, Tururu, Morrinhos, General Sampaio, Beberibe, Canindé, Pentecoste, Itapajé, Banabuiú, Tejuçuoca, Quixeramobim, São Luís do Curu, Mulungu, Boa Viagem, Santa Quitéria, Morada Nova, Pacujá, Frecheirinha e Madalena.



Romeu Aldigueri "invadindo praias"

Romeu está em alta na casa de apostas do meio e bastidores políticos como um dos cotados para alavancar mais votos para à Câmara Federal. O parlamentar tem avançado, inclusive, em bases e redutos de aliados governistas.

Em dezembro, em meio a agendas em municípios do interior cearense, Romeu, no município de Ipu, também se reuniu com apoiadores e políticos do município, liderados pelo ex-prefeito Sergio Rufino. A cidade é base de Lindbergh Martins, assessor especial do Governo do Estado, possível pré-candidato a deputado federal e casado com Milena Damasceno (PT), prefeita de Ipu e adversária política de Aldigueri.

Em discurso forte, Aldigueri citou a banda Ultraje a Rigor mandando recado de que irá "invadir a sua praia".

"Quero dizer daqui do pé da serra e do sertão do Ipu, o que acontece no seu litoral mais do que um bom e mero bronzeado, nós queremos todos é estar do mesmo lado. Nós não somos da sua laia, nós não fugimos da raia. Sai da tocaia, pega a tua baia porque agora nós vamos invadir a sua praia. Viva o Ipu, nós vamos invadir a sua praia", declarou o presidente.

A fala gerou reações no meio político, inclusive com comentário do deputado federal Domingos Neto (PSD) se solidarizando com Lindbergh. Domingos tem aliança com Ipu.