Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB)

A deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) confirmou que o PSDB está em processo de diálogo para receber uma leva de deputados estaduais que fazem oposição ao PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em entrevista coletiva na reabertura dos trabalhos da Alece na segunda-feira, 2, a parlamentar disse que um partido forte precisa de nomes fortes e que a adesão de mandatários ao movimento liderado por Ciro Gomes, pré-candidato a governador, irá aquecer a disputa eleitoral.

"É um partido aberto a esses novos nomes que estão aderindo esse movimento do Ciro Gomes que hoje preside o PSDB. Então vai ser de muito bom grado no sentido de aquecer essa disputa. Entendo que um partido forte precisa ter nomes fortes fazendo parte dele. Eu estou fazendo parte inclusive da articulação desses deputados", afirmou.

Emilia ainda declarou que até o final da janela partidária, poderá ter surpresas.

"Esses amigos deputados eleitos que estão sendo veiculados procede esse diálogo, estamos abertos, mas nada como o cenário de 2 de abril para a gente poder ter muitas surpresas e ter as definições de um partido grandioso como é o PSDB", disse.

O movimento deve levar para o ninho tucano, Felipe Mota, Sargento Reginauro e Heitor Ferrer, que estão no União Brasil, e mais Cláudio Pinho e Queiroz Filho, do PDT. Antônio Henrique e Lucinildo Frota possuem convites do PL. Caso se confirme, o PSDB teria a terceira maior bancada já na janela partidária, com seis deputados.