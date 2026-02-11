Foto: Guilherme Gonsalves Bancada do PL expõe bandeiras de Estados Unidos, Brasil e Israel

A bancada de vereadores do PL estendeu sobre sua bancada as bandeiras dos Estados Unidos da América, Brasil e Israel, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A bandeira brasileira é comumente colocada pelo vereador Julierme Sena (PL), mas Inspetor Alberto (PL) colocou a americana à direita e a israelense à esquerda da verde e amarela.

Ao lado deles, o vereador Jorge Pinheiro (PSDB) expõe uma bandeira do Brasil com um feto no meio e os dizeres "Brasil Sem Aborto" no lugar de "Ordem e Progresso".