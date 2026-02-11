Logo O POVO+
Bancada do PL estende bandeira de EUA, Brasil e Israel na Câmara de Fortaleza
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Bancada do PL estende bandeira de EUA, Brasil e Israel na Câmara de Fortaleza

Ao lado deles, o vereador Jorge Pinheiro (PSDB) expõe uma bandeira do Brasil com um feto no meio e os dizeres "Brasil Sem Aborto" no lugar de "Ordem e Progresso"
Tipo Notícia
Comentar
Bancada do PL expõe bandeiras de Estados Unidos, Brasil e Israel (Foto: Guilherme Gonsalves)
Foto: Guilherme Gonsalves Bancada do PL expõe bandeiras de Estados Unidos, Brasil e Israel

A bancada de vereadores do PL estendeu sobre sua bancada as bandeiras dos Estados Unidos da América, Brasil e Israel, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A bandeira brasileira é comumente colocada pelo vereador Julierme Sena (PL), mas Inspetor Alberto (PL) colocou a americana à direita e a israelense à esquerda da verde e amarela.

Leia mais

Ao lado deles, o vereador Jorge Pinheiro (PSDB) expõe uma bandeira do Brasil com um feto no meio e os dizeres "Brasil Sem Aborto" no lugar de "Ordem e Progresso".

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?