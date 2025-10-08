Logo O POVO+
Dom Hélder Câmara e o irmão capitão
Foto de Hélio Leitão
clique para exibir bio do colunista

Advogado, pós-graduado em Processo Penal e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor). É professor do Centro Universitário Estácio/Ceará e da Universidade Sete de Setembro (Uni7). Fundador do escritório Hélio Leitão e Pragmácio Advogados

Hélio Leitão opinião

Dom Hélder Câmara e o irmão capitão

Dom Hélder, que só não ganhou o prêmio Nobel da Paz, para o qual foi indicado por mais de uma vez, graças às manobras encetadas pelos governos militares, mas isso fica para outro artigo
Tipo Opinião
Dom Helder Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife (Foto: Marcel Antonisse/Wikimedia Commons)
Foto: Marcel Antonisse/Wikimedia Commons Dom Helder Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife

Dom Hélder Câmara era conhecido por suas tiradas espirituosas, bem- humoradas. Em meu último artigo contei uma delas, em que o sacerdote defendia o direito de um bêbado contumaz de enganá-lo, afinal a vida já tudo lhe tinha tirado, deixando-lhe pouco ou quase nada. Como subtrair-lhe o sagrado direito de lhe passar a perna para assim ter alguns minguados caraminguás para a cachaça diária? Não contassem com ele para tamanha maldade.

Aqui vai outra, acontecida em Recife, nos tempos difíceis do regime militar, em meio à tragédia do assassínio do padre Antônio Henrique Pereira da Silva Neto. O religioso era encarregado da Pastoral da Juventude e um dos auxiliares mais próximos de dom Hélder. Na verdade, uma de suas maiores apostas. O padre havia sido por ele ordenado.

Homem culto, padre Henrique, como era conhecido, prometia. Fluente em inglês, francês e espanhol, conhecia os rudimentos do grego e do hebraico. Aluno destacado, havia estudado teologia como aluno bolsista no Mount Saint Bernard Seminary, em Iowa, Estados Unidos. Era um apreciador sofisticado de música erudita e cultura popular.

Toda uma carreira eclesial pela frente se descortinava. Sequestrado por membros do Comando de Caça aos Comunistas e agentes da polícia civil de Pernambuco, foi torturado e morto na madrugada de 27 de maio de 1969. Tinha apenas 28 anos de idade. Mais que um crime bárbaro, um claro e duro recado. Era evidente o propósito de inibir a ação pastoral emancipadora empreendida por dom Hélder.

Outro recado logo viria. Em cavalo a galope. Menos trágico, mais direto. Dias após o assassinato de padre Henrique, enquanto aguardava um táxi que o levaria à celebração da missa de sétimo dia pela alma do finado assessor, Dom Hélder toma um baita susto quando um Jeep do exército, daqueles verdes, bem feios, mal-ajambrados, para bruscamente a seu lado. No banco de trás um jovem capitão, do alto de sua estupidez, dispara, à queima-roupa - "Fique certo de que o próximo a ser morto será você, seu comunista filho da...".

Ainda que sobressaltado e com uma natural ponta de medo, afinal ninguém é de ferro, o Arcebispo de Olinda e Recife, aos olhos dos reacionários um temido "Bispo Vermelho", não perdeu o rebolado - ele nunca perdia, e retorquiu prontamente, com seu jeito manso e sereno de toda a vida: "Obrigado, meu irmão, nasci em Fortaleza e minha mãe nunca havia me falado que eu tinha um irmão aqui no Recife..."

Esse era dom Hélder, que só não ganhou o prêmio Nobel da Paz, para o qual foi indicado por mais de uma vez, graças às manobras encetadas pelos governos militares, mas isso fica para outro artigo.

Foto do Hélio Leitão

Análises. Opiniões. Fatos. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?