A última Lição

Foto: Reprodução/ Ceará Marginal Morre Benedito Bizerril, militante político do Ceará

Deixou-nos por estes dias o advogado Benedito de Paula Bizerril, aos 78 anos de idade. Uma vida inteira dedicada à militância política, sempre ao lado dos despossuídos, dos mais fracos, dos que nada têm. Dos "ninguéns", daqueles que não valem a bala que lhes mata, como escreveu o uruguaio Eduardo Galeano.

Homem sempre fiel a seus princípios, ao sonho de uma sociedade mais justa e fraterna, menos desigual. Um exemplo de coerência a servir de norte e farol à jovem advocacia e aos que ainda não perderam a capacidade de indignação diante das injustiças do mundo.



Desde jovem formou nas fileiras do Partido Comunista do Brasil, tendo marcante atuação no campo da luta sindical, sobretudo junto ao sindicato dos bancários. Explica-se. Em seu começo de vida, Bené, como chamado pelos amigos, era funcionário do Banco do Nordeste do Brasil. Liderou, em plena ditadura militar, uma greve de bancários. Imaginem só.



A ousadia custaria caro. Bené foi preso e torturado. Passou pela infame "Casa dos Horrores", como batizado o centro de torturas instalado em Maranguape e cuja existência foi denunciada anos depois por ele próprio. Demitido do BNB por razões políticas - retomaria o emprego com a Lei de Anistia, entrega-se de corpo e alma à advocacia trabalhista e sindical.



O teatrólogo Nelson Rodrigues fixou a regra, em frase lapidar e conhecida, de que toda unanimidade é burra. A ser verdade, também tenhamos por certo que toda regra tem exceção. Bené era uma unanimidade.

Era não só respeitado e admirado como benquisto em todos os círculos que frequentou - no ambiente político, na advocacia, entre os colegas bancários. Era firme e de uma grande solidez de caráter. Sem jamais perder a ternura, como ensinou um médico argentino que fez revolução em Cuba.



Fomos muito amigos. Liderou um grupo de colegas progressistas que emprestou apoio de primeira hora à minha postulação à presidência da seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil no ano de 2003. Estava plantada a semente de uma grande amizade. Quis o destino que fôssemos vizinhos de prédio.



Em vida teve o reconhecimento público de sua trajetória em defesa dos direitos humanos. Foram-lhe outorgadas pela OAB - Ceará a Medalha Advogado Padrão Edgar Cavalcante de Arruda e a Medalha José Martins Rodrigues, a mais alta distinção. Quem o conheceu pode imaginar como ele se constrangia ao receber essas honrarias. O meu amigo era de uma timidez e humildade invencíveis.



Encarou com altivez a notícia da doença que lhe seria fatal. Pediu para despedir-se de alguns amigos, ainda havia tempo, eu entre eles. Soube lidar com a finitude com a serenidade dos grandes espíritos. Foi sua última lição.