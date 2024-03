Foto: TATIANA FORTES Waldemir Catanho vai deixar secretaria no Governo do Estado para concorrer à Prefeitura de Caucaia

Secretário de Articulação do governo de Elmano de Freitas (PT), Waldemir Catanho será o candidato do partido à Prefeitura de Caucaia. Decisão será anunciada nesta sexta-feira, 15, em encontro no município, a partir das 16 horas.



Costura do nome de Catanho passou diretamente pelas mãos de Elmano, Camilo Santana, Cid Gomes e Luizianne Lins.

Em contato com a coluna, o petista confirmou a informação.

Catanho é um quadro do PT cuja trajetória é estreitamente ligada à da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza.



Entre 2005 e 2012, desempenhou funções na gestão da petista no Paço. Foi cotado como sucessor ao fim do segundo mandato de Luizianne, mas coube a Elmano a tarefa de tentar se eleger com apoio da então prefeita.



De lá para cá, Catanho sempre permaneceu vinculado à parlamentar. Em encontro recente na sede do PT, defendeu enfaticamente que LL seja a representante do partido para concorrer na capital cearense.



Inicialmente, as chances de Catanho como candidato dependiam de um acerto em Fortaleza. Um petista graduado chegou a dizer à coluna que ele só seria postulante se Luizianne desistisse de suas pretensões na cidade.



No começo da semana, como informou a coluna Vertical, as tratativas haviam avançado para escolha de Catanho como candidato, num pacto estabelecido na cúpula do governismo e do PT no Ceará.