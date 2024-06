"Novo" governo Elmano começa hoje

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil ROBERTO SÁ toma posse nesta segunda-feira, 3

.

A posse do novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, demarca não apenas uma tentativa de zerar o jogo no setor mais vulnerável da gestão de Elmano de Freitas (PT), mas também de injetar ânimo no secretariado a partir desse campo mais conflagrado.

Na cadeira de governador há quase um ano e meio, o petista entende que, para o sucesso da própria administração e da campanha de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, a reforma no Abolição tem de produzir resultados. Não à toa, o chefe do Executivo foi às redes sociais no fim de semana sobretudo para ressaltar os atributos de Sá, cuja posse se dá hoje envolta em muita expectativa, como também para tentar demonstrar que, feita a alteração na pasta, já haveria reflexo no policiamento ostensivo.

Ainda na sexta-feira, 31/5, Elmano compartilhou vídeo no qual se via o novo SSPDS nas ruas, cumprimentando a tropa em ação. No domingo, 2/6, descreveu em detalhes até excessivos uma diligência cujo desfecho foi a prisão de dois homens e a apreensão de uma adolescente que transportavam 20 kg de droga.

A mensagem parece clara: o governador espera 1) um secretário mais operoso e eficaz (e menos palavroso), com interlocução junto à corporação, e 2) e uma comunicação estatal mais efetiva, que faça chegar à população o que se considera que o Governo do Estado vem tocando de melhor na área. É uma dupla tarefa.

A insatisfação na tropa

Um dos opositores de Elmano na disputa eleitoral de 2022 e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza neste ano, Capitão Wagner (União Brasil) avalia que o maior desafio de Sá na SSPDS é "motivar os profissionais de segurança" no Ceará. Segundo o ex-deputado federal, esse contingente formado por PMs "estaria insatisfeito principalmente por causa da falta de conhecimento do trabalho de rua pelo comando atual". Para ele, caso a base da corporação não se veja liderada por alguém em cuja trajetória se reconheça, as dificuldades do novo secretário continuarão as mesmas, "com os números (de criminalidade) no mesmo ritmo". À coluna, uma outra fonte fez leitura similar, ou seja, há um hiato entre comando e a tropa que vai para o enfrentamento nas ruas, seja por falta de referência, seja por gargalos internos nos processos de ascensão da carreira.

Izolda lá e Luísa cá

A potencial candidatura de Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral pode criar um embaraço para que Luísa Cela (PSB), filha da ex-governadora, seja indicada para concorrer a vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão na capital cearense.

De acordo com interlocutores do senador Cid Gomes, "não é do feitio" do pessebista uma decisão do tipo, ou seja, que contemple, num mesmo movimento, duas personagens importantes do grupo familiar do qual faz parte ainda Veveu Arruda, esposo de Izolda e ex-prefeito de Sobral. Conforme essas fontes, a tendência é de que Cid escolha entre uma opção e outra: Izolda como postulante no município da região norte do estado ou Luísa brigando pelo Paço ao lado de Evandro. Esses dois cenários, simultaneamente, seria algo improvável.

Alguns cidistas, porém, fazem ressalvas a essa tese. Para eles, o senador pode lançar mão da dupla Izolda/Luísa caso as circunstâncias em Fortaleza se mostrem necessárias.

Por via das dúvidas, a vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB), outra cotada para vice, já está plenamente à disposição do bloco para levar adiante qualquer missão partidária. Parlamentar com densidade eleitoral, ela ajudaria o presidente da Assembleia num âmbito importante. Sua entrada na chapa poderia garantir algum aporte de votos locais, mobilizando uma categoria profissional.