Foto: BEATRIZ BOBLITZ Evandro Leitão ao lado de Gabriella Aguiar, candidata a vice na chapa

Escolhida como candidata a vice de Evandro Leitão (PT) na briga pela Prefeitura de Fortaleza, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) teve mais votos em Tauá do que na capital cearense em 2022.



Naquele ano, a parlamentar de primeiro mandato recebeu apenas 8 mil votos em Fortaleza, para onde transferiu seu título eleitoral nesse pleito.



Em Tauá, cidade administrada pela mãe, a prefeita Patrícia Aguiar, a deputada pessedista obteve 15,1 mil votos, quase o dobro da quantidade alcançada na Capital.



Filha de Domingos Filho, dirigente estadual do PSD, Gabriella venceu corrida interna nas forças que dão sustentação a Elmano de Freitas no Governo.



Já no sábado, 27, data da convenção do PSD, o partido fez questão de deixar claro, por meio dos pedidos de suas lideranças, que não abria mão do nome de Gabriella para a vice de Evandro Leitão.



No entorno do candidato do PT, a expectativa é de que a dobradinha com o PSD dê mais consistência para a chapa, explorando a grande bancada da legenda na Câmara, hoje com sete vereadores.