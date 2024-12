Secretário de Sarto rebate Evandro: "Todas as informações estão sendo apresentadas"

Foto: Reprodução de vídeo / Rádio O POVO CBN Secretário Renato Lima participa do programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN

Secretário de governo da gestão de José Sarto (PDT) e coordenador da equipe de transição do prefeito, Renato Lima negou que o Paço tenha sonegado informações ao grupo designado pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).



“Não existe em absoluto nenhuma informação requerida pela equipe que esteja sendo sonegada por parte da gestão do prefeito Sarto”, declarou Lima durante participação no programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN, na tarde desta segunda-feira, 2.



Ainda segundo ele, “todas as informações estão sendo devidamente apresentadas, porque essa é a determinação do prefeito Sarto, que a transição ocorra de forma republicana e transparente”.



Em entrevistas, Evandro tem criticado Sarto pelo que considera como falta de dados para subsidiar o trabalho da equipe chefiada por Gabriella Aguiar, vice-prefeita eleita.



De acordo com o petista, as informações não estariam chegando a suas mãos.



Lima novamente rebateu. “Tenho muito apreço ao prefeito eleito pelo tempo de convivência que nós tivemos”, disse, mas “estou para ligar para Evandro para perguntar: prefeito, qual é o documento requisitado pela equipe de transição que não foi apresentado?”.



Conforme o coordenador, “todas as reuniões de transição têm uma ata que é assinada pelos sete membros da equipe do Sarto e do Evandro e todas são precedidas por envio das informações iniciais”.



“E, em havendo necessidade”, continuou o secretário, “é solicitada (informação adicional) pela vice-prefeita eleita, e todas as solicitações de informações complementares são feitas por ofícios”.



“Confesso que não sei qual é a informação que não foi, dentro do prazo estabelecido em lei, apresentada pela equipe de transição”, concluiu Lima.