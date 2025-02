Gastão critica Cid, diz que "PSB é guloso" e "vai pedir o lugar de governador na chapa"

Foto: Divulgação / Câmara Deputado federal e presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão

O deputado federal Luiz Gastão (PSD) criticou o senador Cid Gomes e a sua legenda, o PSB, classificada por ele como “gulosa”.



“Acho que o PSB está querendo chegar e ir ocupando todos os espaços da chapa. Da forma que vai, ele vai pedir também o lugar de governador”, disse Gastão à coluna, logo depois de participar do programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 7.



Dirigente do PSD em Fortaleza, o deputado acrescentou que “o PSB está guloso demais, sem deixar nada para ninguém”.



As declarações de Gastão se seguiram ao evento de filiação de dez deputados estaduais ao PSB e à defesa, tornada pública por Cid, do nome do deputado federal Junior Mano (ex-PL e agora na sigla socialista) ao Senado no ano que vem.

Além da vaga majoritária na chapa governista, Cid, que tem repetido que não deve concorrer à reeleição, apresentou o presidente da Assembleia Romeu Aldigueri e o ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves como postulantes à Câmara em 2026.



Questionado sobre os movimentos de Cid no ato de adesão de ex-pedetistas ao PSB, Gastão afirmou que “todo partido almeja ter mais espaço e mais ações, mas se você busca uma composição com todos os aliados, a chapa majoritária tem que caber todo mundo”.



“E nós temos que buscar fazer com que todos possam participar”, continuou, “dentro do tamanho que cada um vai ter e do peso nas eleições”.



Em seguida, reiterou que “o PSB está querendo chegar e ir ocupando todos os espaços” e que “a gente tem que tomar cuidado”.