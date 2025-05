Bolsonaro e Ciro turbinam oposição no Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO)

A oposição no Ceará quer aproveitar a janela de oportunidade que se abriu com as articulações em torno de Ciro Gomes (PDT), cotado como alternativa ao ex-prefeito Roberto Cláudio para a corrida pelo Abolição em 2026.

Desta vez, a intenção é explorar a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Fortaleza, prevista para o dia 30 de maio, salvo contratempos até lá, galvanizando as legendas que estão fora do arco de sustentação do grupo do ministro Camilo Santana (Educação).

Lideranças nacionais, Bolsonaro e Ciro, embora não tenham qualquer agenda confirmada juntos, passaram a dar mais tração para esse bloco anti-PT, sobretudo depois da reunião do ainda pedetista com adversários do governador Elmano de Freitas (PT) dias atrás, entre os quais nomes de peso do PL e do União Brasil, a exemplo dos deputados Silvana Oliveira, Sargento Reginauro e Alcides Fernandes, além do trio de parlamentares mais ligados a RC: Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho, todos provisoriamente abrigados em domicílio trabalhista.



Pintados para a guerra



Um indicativo dessa movimentação é a escolha da Capital para sediar evento nacional do PL dedicado à comunicação, com expectativa de participação de representantes de empresas de tecnologia e do dirigente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto.

Notável pelo simbolismo do domínio petista local, com Governo e Prefeitura, o estado também se converteu numa espécie de laboratório oposicionista para o pleito do ano que vem, com arranjos menos ortodoxos sendo desde já testados primeiro no plano da teoria, considerando-se as diferenças significativas que há tanto entre forças políticas quanto entre os atores por trás das agremiações, tais como Ciro e boa parte do conjunto de deputados com o qual aceitou sentar à mesa para conversar.

Feita a ressalva, a passagem de Bolsonaro pela cidade é encarada como um termômetro do tipo de composição que a ala “cirista” do PDT e seus neoaliados à direita estão dispostos a costurar de olho na sucessão.



A controvérsia do hospital



Escrevi ontem que a generosidade do Governo do Estado com a PM, restituindo-lhe o Hospital José Martiniano de Alencar, podia ser lida sob duplo prisma: um disparo no pé ou um gol de placa. O copo meio cheio está representado no ganho político evidente que é manter uma interlocução sem ruídos com as tropas às vésperas de uma eleição.

Já o meio vazio é o desgaste contratado pelo Abolição na esteira de um processo de cessão atabalhoado, com debate apressado, conduzido sob urgência injustificável pela Assembleia Legislativa (Alece) e sem qualquer tipo de amparo técnico que faça do projeto de lei mais do que meramente gesto político – sequer os percentuais de 70% do atendimento reservados para usuários do SUS e de 30% para militares e familiares estariam definidos na mensagem palaciana, o que abre margem para que, na prática, a nova administração acabe por estipular essas balizas por conta própria.



“Black friday” de filiações



Petista histórico, o sociólogo Geraldo Accioly recorreu a uma imagem curiosa, durante conversa no “Debates do Povo” (Rádio O POVO CBN), para explicar o que se passa agora no seu partido: uma “black friday” de filiações.

Para ele, a blitzkrieg é capitaneada com a finalidade de vitaminar artificialmente campos recém-formados dentro da agremiação, assegurando competitividade a esses grupos – cujos nomes Accioly preferiu não declinar. Em tempo: o PT se prepara para ir às urnas em julho, no processo de eleição interna que escolherá os novos comandos nacional e locais.