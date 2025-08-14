Candidatura de Ciro mantém Cid sob pressão

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
Na hipótese de o ex-ministro concorrer ao Executivo estadual, calcula um interlocutor, Cid poderia não deixar a base governista, mas não faria campanha contra Ciro
.
Há uma preocupação entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT) sobre o efeito que uma candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Abolição teria sobre o irmão e senador Cid Gomes (PSB). Mesmo rompidos politicamente, sabe-se que os Ferreira Gomes tentam, aos poucos, reduzir o distanciamento na relação, cujo ápice foi 2022. Na hipótese de o ex-ministro concorrer ao Executivo estadual, calcula um interlocutor, Cid poderia não deixar a base governista, mas não faria campanha contra Ciro.
Sem estar efetivamente na chapa como postulante ao Senado em 2026, o ex-governador entraria na campanha apresentando baixo grau de adesão ao bloco "camilista", com possibilidade de se manter afastado no primeiro turno e eventualmente no segundo, a depender do resultado. Convencê-lo a disputar a senatorial, então, passou a ser a tarefa prioritária dentro do arco do gestor petista no Estado. Por uma razão simples: seria uma garantia de que Cid estaria no palanque de Elmano.
Reconstrução
A passagem de Carlos Lupi por Fortaleza selou um novo momento do PDT cearense. Presidente nacional da sigla, o ex-ministro da Previdência fez, no mesmo dia, um duplo movimento: com a bancada de vereadores, acertou os ponteiros para o projeto de embarque oficial na base palaciana (Governo e Prefeitura) de olho nas eleições do ano que vem; com Ciro, ouviu o que pode ter soado como justificação para o passo seguinte do ex-presidenciável, já de malas prontas para se filiar ao PSDB.
Embora aparentemente separados, os enredos se conectam. Para que o trabalhismo possa superar a rotina de crises na vida intrapartidária desde que houve o rompimento com o PT e Camilo Santana, nos idos de 2022, uma das condições necessárias seria essa separação de Ciro, sobretudo depois que o ainda pedetista começou a se apresentar como alternativa eleitoral para o campo da oposição.
Azedou
Uma fonte com trânsito no Abolição fez saber que as conversas entre Camilo, Elmano e Domingos Filho (PSD) já se deram em termos mais amistosos, digamos assim. Fala-se em "ruídos" no canal com o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), parte dos quais oriunda dos pleitos que o dirigente pessedista estaria fazendo com a intenção de ampliar espaços para a sua legenda nas estruturas administrativas - o que, na gramática das partilhas políticas, é visto como estratégia corriqueira.
Ocorre que, conforme relato à coluna, o apetite do PSD teria produzido "incômodo" no ministro da Educação, tanto pela frequência quanto pela dimensão que tem assumido. O exemplo mais recente seria a concorridíssima vaga de vice de Elmano, na mira da agremiação de Domingos, mas também o assento de presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Sem arredar pé
Ainda em recuperação após tratamento de saúde, o deputado federal José Guimarães (PT) voltou a dizer que não desistirá de tentar o Senado em 2026 na chapa aliancista. Questionado sobre o assunto, o petista respondeu: "Sem chance. Nosso projeto é nacional. É um projeto da nova direção do PT". Líder do governo Lula na Câmara, Guimarães já foi dissuadido de entrar nessa corrida noutras ocasiões.
Daí que o parlamentar esteja encarando a possibilidade atual como ponto de honra do qual dificilmente, nas suas palavras, deve arredar pé. A matemática, contudo, joga contra a composição do grupo. Como são apenas duas vagas, mas somam-se mais de meia dúzia de interessados até agora, alguém ficará na chuva.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.