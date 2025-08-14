Em Fortaleza para falar com Ciro, Lupi veta anuência para pedetistas alinhados à direita

Foto: Lula Marques/Agência Brasil Brasília (DF), 29/04/2025 - reunião da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara para ouvir o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. . Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Em passagem por Fortaleza nesta quinta-feira, 14, para conversar com Ciro Gomes (PDT), o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, participou também de reunião com vereadores do partido na Câmara Municipal de Fortaleza.

Na ocasião, o dirigente reforçou que o partido não abrirá exceções para decisão nacional que proíbe a concessão de cartas de anuência para que parlamentares pedetistas deixem o partido. Atualmente, um vereador e quatro deputados estaduais da legenda tentam trocar o PDT por siglas da oposição, como o União Brasil e o PL.

Apesar de rejeitar a tese das cartas de anuência, Lupi afirmou, no entanto, que o partido ainda pode avaliar internamente “outras opções” do Estatuto do PDT para permitir a saída "mais amigável possível" dos parlamentares. A tese, no entanto, ainda precisaria ser amadurecida e levada ao comando nacional da sigla.

Atualmente, movimento de vereadores do partido tem pressionado lideranças do PDT de olho em facilitar a saída de pedetistas alinhados à direita do partido. A ideia é "liberar a moita" para que o partido inicie a construção de chapas para a eleição proporcional de 2026. Hoje, quatro vereadores do partido são pré-candidatos para vagas no Legislativo.

Carlos Lupi esteve em Fortaleza nesta quinta-feira para ter reunião com Ciro Gomes. Atualmente, o ex-presidenciável articula possível migração para o PSDB, em negociação feita com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e que vem sendo dada como certa pelo presidente local tucano, Ozires Pontes (PSDB).

Lupi, no entanto, tem dito que ainda quer tentar “segurar” Ciro no partido. Participaram do encontro com a bancada sete dos oito vereadores do PDT, sendo o único faltante o vereador PP Cell (PDT), que já apresentou para os colegas desejo de se filiar ao PL. O encontro entre Lupi e Ciro não foi pauta da conversa.

