Chagas se reúne com dirigente do União Brasil de olho em aliança para 2026

Foto: Divulgação / Governo Encontro entre Moses Rodrigues, Antonio Rueda e Chagas Vieira, neste sábado, 13

O secretário-chefe da Casa Civil Chagas Vieira manteve reunião neste sábado, 13, com o dirigente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e o deputado federal Moses Rodrigues (União), em um apartamento em Fortaleza.



A conversa teria se estendido até depois do almoço, por cerca de quatro horas.



À coluna, Chagas avaliou que o “encontro foi bom”. Entre as pautas, uma aliança para as eleições de 2026 no Ceará entre a base do governador Elmano de Freitas (PT) e o União.



“A maioria da federação União Progressista no Ceará apoia ficar conosco. Temos excelente relação com a Rueda e Ciro Nogueira (presidente do PP)”, relatou o titular da Casa Civil da gestão estadual.



Um dos trunfos do governismo para convencer Rueda e Ciro Nogueira a embarcarem nessa costura é a vaga de senador para 2026.

Interlocutores do Abolição asseguram que esse posto está sendo negociado com Moses, filiado ao UB do ex-deputado federal Capitão Wagner.



Dias atrás, também em conversa com a coluna, uma das principais lideranças da oposição a Elmano manifestou à coluna, em reserva, que não havia possibilidade nem mesmo remota de que a federação se bandeasse para o arco de sustentação do petismo.



Como argumento, sugeriu procurar qualquer foto de uma agenda entre Rueda ou Nogueira com um nome do governo no estado, seja Camilo Santana, Evandro Leitão ou Elmano – embora a imagem não seja de nenhum deles, essa lacuna já não existe, uma vez que Chagas tem assumido papel de principal articulador da reeleição de Elmano.

