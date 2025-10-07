Cid articula novas filiações ao PSB

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 25.10.03 - Ato de filiação de 7 prefeitos cearenses ao PSB Ceará no município do Eusébio - Em destaque a presenças do Senador Cid Gomes, Deputado Federal Junior Mano, Prefeito de Recife João Campos e Acilon Gonçalves (Fco Fontenele/O POVO)

O senador Cid Gomes articula nova leva de filiações ao PSB, agora de olho em deputados estaduais e outras lideranças.



Se o PT e o "camilismo" operam para conter a debandada no PDT, evitando a saída de Mauro Filho e Idilvan Alencar e contrariando os interesses de Cid, o PSB contra-ataca mirando em dois filiados do PSD: Fernando Hugo e Lucílvio Girão, ambos com assento na Assembleia.



A intenção é compensar um recuo de quadros do PDT, a exemplo de Mauro e Idilvan, cuja saída da legenda trabalhista era dada como certa no ano passado, mas que agora, com a recomposição entre PDT e o governador Elmano de Freitas, pode não se concretizar.



A aliados, Idilvan tem feito saber que deve ficar mesmo no partido ano que vem, quando deixa a pasta da Educação de Evandro Leitão para postular recondução na Câmara dos Deputados.

A situação de Mauro é semelhante, ou seja, tinha apalavrado com Cid que deixaria o PDT na janela partidária, mas, após pressão do Abolição, calcula continuar na agremiação brizolista.



É nesse cenário de guerra doméstica que Cid se move, como se viu no ato de filiação da sexta, dia 3, quando o senador reuniu nomes de peso do PSB no Eusébio, tais como o presidente nacional do partido, João Campos.



O quadro lembra a conjuntura de duas décadas atrás no Ceará, quando o hoje senador inflou o PSB, seu partido naquele ano de 2005, lançando-se ao Governo do Estado em 2006 contra o então governador Lúcio Alcântara (PSDB), derrotando o tucano na corrida.