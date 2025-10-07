Cid articula novas filiações ao PSB

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
O quadro lembra a conjuntura de duas décadas atrás no Ceará, quando o hoje senador inflou o PSB, seu partido naquele ano de 2005, lançando-se ao Governo do Estado em 2006
O senador Cid Gomes articula nova leva de filiações ao PSB, agora de olho em deputados estaduais e outras lideranças.
Se o PT e o "camilismo" operam para conter a debandada no PDT, evitando a saída de Mauro Filho e Idilvan Alencar e contrariando os interesses de Cid, o PSB contra-ataca mirando em dois filiados do PSD: Fernando Hugo e Lucílvio Girão, ambos com assento na Assembleia.
A intenção é compensar um recuo de quadros do PDT, a exemplo de Mauro e Idilvan, cuja saída da legenda trabalhista era dada como certa no ano passado, mas que agora, com a recomposição entre PDT e o governador Elmano de Freitas, pode não se concretizar.
A aliados, Idilvan tem feito saber que deve ficar mesmo no partido ano que vem, quando deixa a pasta da Educação de Evandro Leitão para postular recondução na Câmara dos Deputados.
A situação de Mauro é semelhante, ou seja, tinha apalavrado com Cid que deixaria o PDT na janela partidária, mas, após pressão do Abolição, calcula continuar na agremiação brizolista.
É nesse cenário de guerra doméstica que Cid se move, como se viu no ato de filiação da sexta, dia 3, quando o senador reuniu nomes de peso do PSB no Eusébio, tais como o presidente nacional do partido, João Campos.
O quadro lembra a conjuntura de duas décadas atrás no Ceará, quando o hoje senador inflou o PSB, seu partido naquele ano de 2005, lançando-se ao Governo do Estado em 2006 contra o então governador Lúcio Alcântara (PSDB), derrotando o tucano na corrida.
Política como cenário. Políticos como personagens. Jornalismo como palco. Na minha coluna tudo isso está em movimento. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.