Ciro tem 10 pontos de vantagem sobre Elmano em nova pesquisa para o Governo

Foto: FÁBIO LIMA O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, agora no PSDB

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo Governo do Estado, conforme a pesquisa Ipsos-Ipec mais recente. Nela, o tucano soma 44% das intenções de voto, ante 34% de Elmano de Freitas (PT), atual chefe do Executivo.



Em terceiro lugar, aparece Eduardo Girão, do Novo, com 7%. Brancos e nulos contabilizam 10% e não sabem ou não responderam, 5%.



A sondagem consultou 800 eleitores entre 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.



Em eventual segundo turno, Ciro obtém 49% contra 39% de Elmano.



A Ipsos-Ipec aferiu ainda a rejeição dos nomes testados. A do ex-ministro, por exemplo, é de 21%. Girão, por sua vez, tem 51% e Elmano, 31%.



O novo levantamento está em sintonia com outros realizados nos últimos dias, entre os quais Real Time Big Data e Paraná Pesquisas.



Embora não tenha afirmado que é postulante ao Abolição ano que vem, Ciro é o quadro em torno de quem a oposição vem se aglutinando.



Para esses aliados, o recém-filiado ao PSDB é o concorrente com maior potencial de votos para a disputa contra as forças governistas no estado em 2026.



Como a coluna mostrou, o presidente Lula afirmou em coletiva na quinta, 18, que deve manter conversa com o ministro Camilo Santana (Educação) sobre a possibilidade de candidatura ao Governo do Estado.

