Ciro tem 10 pontos de vantagem sobre Elmano em nova pesquisa para o Governo

Henrique Araújo é jornalista e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em Sociologia (UFC) e em Literatura Comparada (UFC). Cronista do O POVO, escreve às quartas-feiras no jornal. Foi editor-chefe de Cultura, editor-adjunto de Cidades, editor-adjunto de Política e repórter especial. Mantém uma coluna sobre bastidores da política publicada às segundas, quintas e sextas-feiras.
O ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo Governo do Estado, conforme a pesquisa Ipsos-Ipec mais recente. Nela, o tucano soma 44% das intenções de voto, ante 34% de Elmano de Freitas (PT), atual chefe do Executivo.
Em terceiro lugar, aparece Eduardo Girão, do Novo, com 7%. Brancos e nulos contabilizam 10% e não sabem ou não responderam, 5%.
A sondagem consultou 800 eleitores entre 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em eventual segundo turno, Ciro obtém 49% contra 39% de Elmano.
A Ipsos-Ipec aferiu ainda a rejeição dos nomes testados. A do ex-ministro, por exemplo, é de 21%. Girão, por sua vez, tem 51% e Elmano, 31%.
O novo levantamento está em sintonia com outros realizados nos últimos dias, entre os quais Real Time Big Data e Paraná Pesquisas.
Embora não tenha afirmado que é postulante ao Abolição ano que vem, Ciro é o quadro em torno de quem a oposição vem se aglutinando.
Para esses aliados, o recém-filiado ao PSDB é o concorrente com maior potencial de votos para a disputa contra as forças governistas no estado em 2026.
Como a coluna mostrou, o presidente Lula afirmou em coletiva na quinta, 18, que deve manter conversa com o ministro Camilo Santana (Educação) sobre a possibilidade de candidatura ao Governo do Estado.
