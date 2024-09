Exclusivo: vistoria da Fifa em Fortaleza para Copa Feminina de 2027 será em outubro

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Área externa da Arena Castelão

Nomeada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, Fortaleza receberá, no dia 7 de outubro, a vistoria da Fifa visando inspecionar estádios, centros de treinamentos, hotéis e lugares aptos a receber centros de imprensa para o evento.

Em uma palestra realizada nesta segunda-feira, 2, conforme apurado pela coluna, foi apresentado para representantes do Governo do Estado do Ceará, da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos centros de treinamento listados para receber as seleções (CT's de Ceará, Fortaleza, Floresta e Tirol e o estádio Presidente Vargas) o plano de especificações técnicas, funcionais e legais que serão avaliadas durante a visita.

Além das condições da Arena Castelão, hoje listada como apta a receber seis jogos da competição — cinco da fase de grupos e um das oitavas de final —, com uma capacidade mínima de 24 mil torcedores e máxima de 57 mil, foram ainda citadas as exigências de condição de instalações dos centros de treinamento, alimentação e hotelaria, assim como foi feito na Copa do Mundo de 2014. Locais para receber centro de mídia e as famosas fan fests também serão vistoriados.

Procurada pela coluna, a vice-governadora do Estado, Jade Romero, salientou o potencial de infraestrutura de Fortaleza para receber o Mundial em 2027 como diferencial entre as candidaturas do País. Na avaliação dela, os desafios que hoje se apresentam para a competição podem ser superados com o que a cidade tem a oferecer em termos de estruturação.



"Nós temos uma série de diferenciais. Sabemos que a Arena Castelão é uma das melhores arenas do Brasil em termos de infraestrutura, nas questões do que se refere a fazer fan fest. Nós temos aqui outros equipamentos públicos dentro do Estado, como o Centro de Formação Olímpica (CFO), o Centro de Eventos, que podem ter eventos paralelos, e temos boa infraestrutura para chegada ao estádio", destacou Jade Romero.

"Óbvio, como em outro lugar do mundo, tem alguns transtornos, mas qualquer local do mundo que vá receber 30, 40 ou 60 mil pessoas ao mesmo tempo tem seus desafios, e a gente tem hoje um estádio com toda a infraestrutura para ser palco dessa Copa", frisou a vice-governadora.

Talvez a maior preocupação hoje de quem torce pela candidatura de Fortaleza seja, com razão, o gramado da Arena Castelão. Até a vinda da Fifa, o Gigante da Boa Vista receberá três jogos do Ceará (contra Operário, Vila Nova e Brusque) e três jogos do Fortaleza (contra o Corinthians, Bahia e Cuiabá).

Como o jogo entre Leão e Timão é válido pela Sul-Americana, que tem uma Conmebol cobrando por uma grama em boas condições, é de se esperar que o campo não esteja tão ruim como em alguns momentos. Além do mais, essa não deve ser uma grande preocupação da Fifa neste primeiro momento, a menos que as condições do campo sejam irreversíveis.

A entidade tem, por costume, o projeto de cuidar com muita antecedência dos estádios listados para receber os jogos de seus campeonatos, de modo que, em 2027, terá tempo hábil para deixar o principal palco do futebol cearense nas melhores condições possíveis.