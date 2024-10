Ceará homologa acordo com Andresa para pagar R$ 30 mil a ex-atleta do clube

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Andresa foi contratada pelo Ceará em 2023 e chegou a conquistar o Campeonato Cearense Feminino com o clube.

O Ceará homologou nesta quarta-feira, 23, um acordo judicial com a ex-jogadora do clube, Andresa Ferreira, pela 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza. O acordo foi sacramentado no valor de R$ 30 mil, que deverão ser pagos em seis parcelas entre os meses de novembro de 2024 e abril de 2025.

A atleta havia acionado a Justiça contra o time em março deste ano após o clube desistir do Brasileirão Feminino A2 de 2024 e não dar seguimento à proposta de renovação feita a ela e a outras jogadoras. No processo, a reclamante relatou que, sabendo que iria morar em Fortaleza no ano de 2024, já estava com as suas malas prontas seguindo para a cidade, com suas coisas já organizadas, inclusive em relação às despesas mensais, quando foi surpreendida com a suspensão das atividades da modalidade.

A desistência do Brasileirão A2 também acarretou para as jogadoras que haviam recebido propostas de renovação a ausência no mercado da bola. Uma das atletas que processou o clube, Maria Luiza alegou que foi prejudicada ao recusar proposta do Vasco e do Athletico-PR sob a expectativa de renovação com o Alvinegro. O clube foi condenado a pagar R$ 30 mil a ela.



A coluna apurou que o processo envolvendo a jogadora Nathy está atualmente em segunda instância e, até este ponto, o clube foi condenado inicialmente a pagar R$ 50 mil.