Copa do Brasil Feminina 2025: confira valores de premiação por cada fase

Foto: Divulgação/CBF Copa do Brasil Feminina se inicia nesta quarta-feira, 28.

Após a fase preliminar disputada na semana passada, com classificação nos pênaltis do Juventude da Estância, a Copa do Brasil Feminina começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com 13 dos 16 jogos sendo disputado de Norte a Sul do país das 15h às 20h. As outras três partidas restantes ocorrem na quinta-feira.

Nesta fase da competição, conforme apurado pela coluna, os 32 times a se enfrentar recebem uma cota de R$ 25 mil por participação. Na fase preliminar, tanto o Juventude de Estância quanto o Paraíso somaram R$ 20 mil.

Ao todo, o time que conseguir chegar até a final poderá faturar até R$ 380 mil caso ele tenha iniciado a competição a partir da primeira fase.

Confira cotas por participação da Copa do Brasil Feminina:

Fase preliminar: R$ 20 mil



1ª fase: R$ 25 mil



2ª fase: R$ 35 mil



3ª fase: R$ 40 mil



Oitavas de final: R$ 50 mil



Quartas de final: R$ 60 mil



Semifinal: R$ 70 mil



Final: R$ 100 mil

A Copa do Brasil Feminina de 2025 se inicia com duelos a partir das 15 horas, sendo um deles o do Ceará, que recebe o Rolim de Moura na Cidade Vozão, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Os jogos da primeira fase são disputados entre os times da Série A3 do Brasileirão Feminino em partida única. Os times a avançar enfrentam na segunda fase os clubes da Série A2, onde dentre eles está o Fortaleza, novamente em jogo único.

A terceira fase é jogada entre os classificados da segunda fase, que enfrentar os times da Série A1. Após as três primeiras fases, o torneio vai para as fases de oitavas de final. Todas as fases do torneio ocorrem em jogo único. A final está agendada para ocorrer no dia 19 de novembro.

Confira datas-base da Copa do Brasil Feminina: