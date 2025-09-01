Cruzeiro se torna mais um case positivo para o futebol feminino brasileiro

Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro Cabulosas do Cruzeiro se classificaram para a final do Brasileirão Feminino no Independência diante de 13.533 cruzeirenses.

As finais do Brasileirão Feminino estão finalmente definidas. Para além do Corinthians, figurinha carimbada na decisão desde 2017, o Cruzeiro irá em busca da taça nacional após superar o Palmeiras dentro de casa nas semifinais. O ano das Cabulosas tem se mostrado até aqui como mais um case positivo para o futebol feminino brasileiro.

Não apenas pela evolução da equipe na temporada, que é notória — mas não chega a ser surpresa para quem acompanha a modalidade —, e sim pelo fortalecimento do time em diversos aspectos. Um ponto que chamou a atenção além do futebol jogado, foi a diferenciação dos patrocinadores estampados nas camisas do masculino e do feminino.

Em vez de simplesmente replicar patrocinadores do time masculino, como é comum no Brasil, o Cruzeiro buscou ir além. E que melhor estratégia para um time feminino do que fechar parceria com uma marca que dialogue diretamente com seu público-alvo? Foi o que aconteceu com a Neutrox.

A decisão se mostrou acertada: trata-se de uma marca voltada ao bem-estar e ao cuidado pessoal, que conversa tanto com as atletas, quanto com o público feminino, principal consumidor da modalidade. Também é digno de nota que a própria marca tenha entendido esse papel, reforçando em entrevistas que o objetivo era se aproximar desse imaginário.

“Acreditamos no poder transformador do esporte e na força das mulheres dentro e fora do campo. Apoiar o futebol feminino do Cruzeiro é um movimento natural para Neutrox, que valoriza a autoestima das atletas e mostra que o cuidado com os cabelos também é parte do pós-jogo. Queremos estar ao lado dessas mulheres, reforçando que se sentir bem também faz parte da competição”, destacou a coordenadora de marketing da Neutrox, Gabriela Silva.

Além do fortalecimento com marcas, o Cruzeiro conseguiu ainda — muito em função da boa campanha e do apoio constante do midiático Gabigol — aproximar a paixão celeste de seus torcedores. Na semifinal, 13.533 cruzeirenses se transformaram na 12ª jogadora e, de quebra, estabeleceram o novo recorde de público do futebol feminino de clubes em Minas Gerais.

O Cruzeiro provou que não é preciso inventar nada mirabolante para gerar impacto no futebol feminino. Estratégia, esforço e uma visão clara de quem a marca quer atingir já fazem diferença. Enquanto alguns clubes ainda se escondem atrás de desculpas, outros, como as Cabulosas, seguem mostrando que acreditar e investir vale a pena — dentro e fora de campo.