Logo O POVO+
Fortaleza busca adiar rodadas do Cearense Feminino por conflito de data com Copa Maria Bonita
Foto de Iara Costa
clique para exibir bio do colunista

Jornalista e colunista de futebol feminino do Esportes do O POVO. Graduada em Jornalismo no Centro Universitário Sete de Setembro (Uni7). Já passou por assessorias de imprensa e foi repórter colaborativa da plataforma de notícias VAVEL Brasil

Iara Costa esportes

Fortaleza busca adiar rodadas do Cearense Feminino por conflito de data com Copa Maria Bonita

Leão do Pici participará de primeira edição do torneio regional, em Pernambuco. Competição será disputada entre as rodadas 1 e 5 do Estadual
O Fortaleza tem se preparado para disputar o Campeonato Cearense e a Copa Maria Bonita no mês de outubro. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Foto: João Moura/Fortaleza EC O Fortaleza tem se preparado para disputar o Campeonato Cearense e a Copa Maria Bonita no mês de outubro.

Prestes a estrear pelo Campeonato Cearense Feminino, o Fortaleza vive um impasse de calendário cheio no mês de outubro, quando o clube também disputará a Copa Maria Bonita entre os dias 2 e 11, em Pernambuco. Pensando em não se colocar desfalcado nas competições, o Tricolor do Pici tenta o adiamento de rodadas do Estadual junto à Federação Cearense de Futebol (FCF).

Leia também: Cearense Feminino começa com alta rivalidade entre Ceará e Fortaleza

O ideal às Leoas seria que as rodadas 2 a 4 ganhassem novas datas. Os embates citados dessa fase do Manjadinho Feminino estão agendados para ocorrer justamente entre os dias do certame regional. A segunda rodada está marcada para o dia 4 de outubro, sábado. Já a terceira, com a disputa do primeiro Clássico-Rainha do certame, para o dia 8, quarta-feira. A quarta rodada ocorrerá no dia 11, quando também deverá ser disputada a final do torneio regional. 

Apesar de ter subido algumas atletas da base para o time principal com o intuito de ter um elenco cheio, que possa suportar a disputa das duas competições em sequência, o Leão do Pici não quer ter que se desfalcar em algum dos torneios. Há ainda o fato de que o primeiro Clássico-Rainha, que colocará frente a frente os dois postulantes ao títulos, ocorre justamente no meio do campeonato regional. 

O Tricolor do Pici corre contra o tempo, no entanto, para conseguir as alterações. Isso porque a competição já se iniciará neste final de semana. As Leoas enfrentam às 15 horas deste sábado, 27, o The Blessed no CT Ribamar Bezerra.

Confira jogos do Fortaleza Feminino:

  • 27/9 - 15:00 - Fortaleza x The Blessed - CT Ribamar Bezerra
  • 02 a 11/10 - Copa Maria Bonita
  • 04/10 - 15:00 - Fortaleza x São Gonçalo - CT Ribamar Bezerra
  • 08/10 - 15:00 - Ceará x Fortaleza - CT Franzé Morais
  • 11/10 - 15:00 - The Blessed x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
  • 18/10 - 15:00 - São Gonçalo x Fortaleza - CT Ribamar Bezerra
  • 25/10 - 15:00 - Fortaleza x Ceará - CT Ribamar Bezerra
Foto do Iara Costa

Futebol e as ressonâncias do ser mulher no mundo esportivo. Sem estereótipo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?