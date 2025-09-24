Fortaleza busca adiar rodadas do Cearense Feminino por conflito de data com Copa Maria Bonita

Foto: João Moura/Fortaleza EC O Fortaleza tem se preparado para disputar o Campeonato Cearense e a Copa Maria Bonita no mês de outubro.

Prestes a estrear pelo Campeonato Cearense Feminino, o Fortaleza vive um impasse de calendário cheio no mês de outubro, quando o clube também disputará a Copa Maria Bonita entre os dias 2 e 11, em Pernambuco. Pensando em não se colocar desfalcado nas competições, o Tricolor do Pici tenta o adiamento de rodadas do Estadual junto à Federação Cearense de Futebol (FCF).

Leia também: Cearense Feminino começa com alta rivalidade entre Ceará e Fortaleza



O ideal às Leoas seria que as rodadas 2 a 4 ganhassem novas datas. Os embates citados dessa fase do Manjadinho Feminino estão agendados para ocorrer justamente entre os dias do certame regional. A segunda rodada está marcada para o dia 4 de outubro, sábado. Já a terceira, com a disputa do primeiro Clássico-Rainha do certame, para o dia 8, quarta-feira. A quarta rodada ocorrerá no dia 11, quando também deverá ser disputada a final do torneio regional.

Apesar de ter subido algumas atletas da base para o time principal com o intuito de ter um elenco cheio, que possa suportar a disputa das duas competições em sequência, o Leão do Pici não quer ter que se desfalcar em algum dos torneios. Há ainda o fato de que o primeiro Clássico-Rainha, que colocará frente a frente os dois postulantes ao títulos, ocorre justamente no meio do campeonato regional.

O Tricolor do Pici corre contra o tempo, no entanto, para conseguir as alterações. Isso porque a competição já se iniciará neste final de semana. As Leoas enfrentam às 15 horas deste sábado, 27, o The Blessed no CT Ribamar Bezerra.

Confira jogos do Fortaleza Feminino: