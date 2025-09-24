Fortaleza busca adiar rodadas do Cearense Feminino por conflito de data com Copa Maria Bonita

Jornalista e colunista de futebol feminino do Esportes do O POVO. Graduada em Jornalismo no Centro Universitário Sete de Setembro (Uni7). Já passou por assessorias de imprensa e foi repórter colaborativa da plataforma de notícias VAVEL Brasil
Jornalista e colunista de futebol feminino do Esportes do O POVO. Graduada em Jornalismo no Centro Universitário Sete de Setembro (Uni7). Já passou por assessorias de imprensa e foi repórter colaborativa da plataforma de notícias VAVEL Brasil
Prestes a estrear pelo Campeonato Cearense Feminino, o Fortaleza vive um impasse de calendário cheio no mês de outubro, quando o clube também disputará a Copa Maria Bonita entre os dias 2 e 11, em Pernambuco. Pensando em não se colocar desfalcado nas competições, o Tricolor do Pici tenta o adiamento de rodadas do Estadual junto à Federação Cearense de Futebol (FCF).
O ideal às Leoas seria que as rodadas 2 a 4 ganhassem novas datas. Os embates citados dessa fase do Manjadinho Feminino estão agendados para ocorrer justamente entre os dias do certame regional. A segunda rodada está marcada para o dia 4 de outubro, sábado. Já a terceira, com a disputa do primeiro Clássico-Rainha do certame, para o dia 8, quarta-feira. A quarta rodada ocorrerá no dia 11, quando também deverá ser disputada a final do torneio regional.
Apesar de ter subido algumas atletas da base para o time principal com o intuito de ter um elenco cheio, que possa suportar a disputa das duas competições em sequência, o Leão do Pici não quer ter que se desfalcar em algum dos torneios. Há ainda o fato de que o primeiro Clássico-Rainha, que colocará frente a frente os dois postulantes ao títulos, ocorre justamente no meio do campeonato regional.
O Tricolor do Pici corre contra o tempo, no entanto, para conseguir as alterações. Isso porque a competição já se iniciará neste final de semana. As Leoas enfrentam às 15 horas deste sábado, 27, o The Blessed no CT Ribamar Bezerra.
