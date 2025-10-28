Clássico-Rainha vale mais do que liderança: é sobre moral e afirmação

Foto: FERNANDA BARROS ITAITINGA-CE, BRASIL, 15-10-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com empate entre Ceará e Fortaleza, de 1 X 1. A partida aconteceu no Estádio Franzé Morais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Duas semanas após o primeiro Clássico-Rainha de 2025, Ceará e Fortaleza voltam a se encarar neste sábado, 1° de novembro, desta vez pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino, às 9h30min, no estádio Presidente Vargas. Assim como o primeiro embate, a partida deste final de semana terá transmissão da casa, pela TV O POVO e no YouTube do Esportes O POVO. As equipes vão em busca de definir quem termina a fase inicial do torneio na liderança da Chave A.

As Alvinegras possuem a vantagem de ter um jogo a mais que as Leoas. Mesmo assim, como o esperado é que a equipe tricolor vença a partida pendente, o duelo já tem caráter decisivo. O que se espera, então, é que as rivais mostrem mais intensidade e repertório do que o que foi apresentado no primeiro Clássico-Rainha do ano. Agora mais familiarizadas entre si, a ideia é que os times não se estudem tanto como ocorreu no primeiro embate, e se arrisquem mais ofensivamente.

Na terceira rodada, quando as equipes ficaram no empate em 1 a 1, o que se viu foi essencialmente um jogo burocrático. Não há de se negar que é o praxe para qualquer clássico entre Ceará e Fortaleza, mas, desta vez, principalmente em uma disputa que irá finalmente ocorrer em um estádio — e não em centros de treinamento como vinha acontecendo nas outras rodadas —, o que se espera é realmente um jogo mais pegado do que burocrático.

O que está em jogo, afinal, é a moral e o psicológico com o qual se chegará às semifinais. O Ceará precisa mostrar que realmente está vivo na briga pelo título e em busca do inédito tricampeonato consecutivo, bem como o Fortaleza precisa transparecer que não dará vida fácil ao rival e que quer, como ninguém, fechar o ano histórico com chave de ouro.

E para além da proximidade do torcedor com os dois times durante a semana, também é esperada a manutenção da boa audiência na transmissão. No primeiro embate, tivemos a grande companhia de mais de 20 mil telespectadores pelo Youtube — sem contar com a TV aberta. É importante que os números se mantenham ou cresçam para garantir portas cada vez mais abertas para a modalidade.