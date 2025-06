Um ano de Muvuco Boteco do Mar. Viva!!

Foto: Reprodutação/Instagram @muvucoboteco Parabéns 1 ano de Muvuco Boteco do Mar!!!!

Imponente, majestoso, imenso e abundante, adjetivos que podem definir o "mar". Mas também podem definir a vontade de três garotos (Diego, Pepe e Guido) em mudar um cenário de um profissional que dedica a vida a buscar o melhor produto para nós: o pescador.

E assim surge, há um ano, o muvuco que, na gíria do pescador, é o local onde o peixe se esconde. Ele é boteco do mar, que se preocupa tanto com o que serve, que resolveu entrar e mudar a cadeia produtiva e a história das vidas dos pescadores da região do Titanzinho e adejacensias.

O peixe é "o produto" e o respeito pelo processo é "a técnica". Essas duas variáveis são os alicerces desse negócio, que veio para revolucionar o cenário gastronômico cearense, mostrando ao mercado que o mais importante não é onde se serve a comida, mas, sim, o respeito ao que se serve e para quem se serve.

O muvuco é isso: técnica, amor, respeito e principalmente hospitalidade cearense de sorriso largo e despretensiosa.

A casa comemora um ano de vida revolucionando o mundo dos botecos e o principal da pesca artesanal, gerando uma consciência no uso do pescado e das técnicas para conservação do peixe, sendo vanguarda no processo ikejime (técnica japonesa que visa matar peixes de forma rápida e indolor, ao mesmo tempo que preserva a qualidade da carne e prolonga o seu frescor). A técnica envolve a perfuração do cérebro do peixe com um arpão, seguida do sangramento e da remoção da medula espinhal.

A'MAR é palavra construída para representar um sujeito e um sentimento no ato de carinho e transformação do ingrediente em comida. Juntamos duas palavras tão fortes e representativa para este negócio. "O amor" e "O mar".

Do mar, vem o produto! e do amor vem o ato de transformar e alimentar as pessoas. Isso define o que ter a experiência e poder vivenciar o negócio chamado MUVUCO: BOTECO do mar.

Viva o pescado artesanal e a cozinha autoral!

Muvuco Boteco do Mar