Quintou com carangueijo

Foto: Divulgação Casquinha de Caranguejo

Ah, o caranguejo… esse bichinho de casco duro e passos tortos já virou celebridade nas mesas de Fortaleza! No Ceará, comer caranguejo é mais do que saciar a fome, é um ritual, uma tradição que mistura gosto, gargalhada e, claro, aquela cervejinha gelada. Em Fortaleza, isso ganhou até data: a gloriosa Quinta do Caranguejo, uma instituição não oficial, mas levada a sério como feriado em muitos corações.

Tudo começa com o cheiro. Lá para as cinco da tarde de quinta, os bares da Praia de Iracema e do futuro, da Varjota e do Mucuripe começam a se encher de vida. O perfume do tempero — alho, cebola, pimenta de cheiro, coentro, pimenta e leite de coco — toma conta do ar e anuncia: é dia de festa! As mesas se preenchem de grupos de amigos, casais, famílias e até turistas que ainda estão tentando entender como é que se come esse "bicho espinhoso".

Mas calma, há uma arte aí. O cearense não pega caranguejo com garfo e faca, não! É na mão mesmo, com técnica passada de geração em geração: bater a garra no martelinho de madeira, sugar o caldo, molhar o pão na cabeça do bicho. Tudo com um sorriso no rosto. Não é só sobre comer, é sobre viver um momento coletivo, onde o caranguejo vira desculpa para conversar, rir, dançar e esquecer da correria da semana.

A Quinta do Caranguejo é uma reafirmação da identidade local. É a forma como Fortaleza recria seus rituais sociais urbanos com base em elementos da vida litorânea e pesqueira. É um encontro entre tradição e contemporaneidade: o pescador de ontem vira o fornecedor do restaurante de hoje, e o saber popular se mistura com o lazer moderno.

Essa prática também revela muito da hospitalidade cearense. Sentou na mesa? Já ganhou um limãozinho, uma dica de como abrir a garra, e talvez até um gole da cerveja do vizinho. É comida que aproxima, que convida à conversa, que celebra a cultura do litoral.

Então, se um dia você vier a Fortaleza numa quinta-feira, esqueça a dieta, esqueça a pressa. Pegue seu martelinho, puxe o banquinho e entre no caranguejo - quer dizer, na roda! Porque aqui, quinta é dia sagrado... de caranguejar.





Casquinha de Caranguejo Cearense

Rendimento: 10 porções

10 porções Peso médio por unidade: 120 g

Ingredientes

1 kg de carne de caranguejo cozida e limpa

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola grande picada

1 tomate grande picado

1/2 pimentão verde picado

500 ml de leite de coco

2 dentes de alho amassados

2 pimenta de cheiro

Coentro e cebolinha a gosto

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo coalho ralado (opcional para gratinar)

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola, o alho, o pimentão e o tomate até murcharem

Adicione a carne de caranguejo, o suco de limão, sal, pimenta, coentro e cebolinha

Refogue por 5min então adicione o leite de coco

Distribua a mistura em casquinhas ou ramequins

Se desejar, cubra com queijo coalho e leve ao forno para gratinar por 10 minutos

Sirva quente, com limão ao lado

Perfeita pra saborear até fora da quinta!