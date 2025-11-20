Foto: Netflix/Divulgação Caso Eloá - Coluna Jansen

Poucos crimes recentes ficaram tão gravados no imaginário brasileiro quanto o sequestro de Eloá Pimentel, em outubro de 2008. Aos 15 anos, a adolescente foi mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, por cerca de 100 horas, o mais longo cativeiro já registrado em São Paulo. E, como se não bastasse a brutalidade do crime, o País assistiu a tudo ao vivo, enquanto a imprensa atravessava fronteiras éticas e a polícia colecionava erros que acabariam custando a vida da jovem.

"Caso Eloá: Refém ao Vivo", documentário lançado pela Netflix em 2025 e dirigido com sensibilidade por Cris Ghattas, revisita essa ferida nacional com a sobriedade que faltou em 2008. Longe de reencenar tragédias por puro impacto, o filme busca compreender, e fazer compreender, como a morte de Eloá foi também resultado de uma engrenagem social disfuncional, da mídia à polícia, da espetacularização ao machismo.

Ghattas estrutura o documentário em três pilares: a família da vítima, os jornalistas que acompanharam o caso e os agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) envolvidos nas negociações. Essa divisão dá equilíbrio ao relato, mas é a voz da família que se impõe com mais força.

O depoimento de Ronickson, irmão mais velho de Eloá, é particularmente devastador: sua incredulidade diante das oportunidades perdidas pela polícia para conter Lindemberg reforça a sensação de que a tragédia poderia, e deveria, ter sido evitada.

Um dos méritos do filme está nos trechos inéditos do diário de Eloá, revelados pela primeira vez. Com eles, o documentário devolve humanidade à menina que, por anos, foi reduzida à imagem de “refém ao vivo”. Ali, Eloá reaparece como adolescente, com sonhos, medos e expectativas tão comuns quanto preciosos, e que tornam seu desfecho ainda mais doloroso.

Há também uma crítica incisiva, porém elegante, ao comportamento da imprensa. O documentário não precisa apontar o dedo para mostrar o absurdo que foi permitir que repórteres entrevistassem o sequestrador em pleno cativeiro, construindo o retrato distorcido de um “rapaz apaixonado em desespero”, narrativa que suavizou o caráter violento e controlador de Lindemberg.

O paralelo com o conservadorismo extremado que cresce hoje, e que, não raramente, relativiza agressões contra mulheres, surge como reflexão inevitável.

A ausência de Nayara Rodrigues, amiga de Eloá e também vítima do sequestro, é sentida, e respeitada. Convidada, ela preferiu não participar, decisão que a diretora trata com cuidado e empatia.

Visualmente, o documentário assume o desconforto que precisa assumir: exibe imagens reais da época que revelam não só a imprudência da mídia, mas o “circo” formado em torno do prédio, curiosos que, a semelhança das câmeras, pareciam ignorar que assistiam à agonia de uma adolescente, e não a um espetáculo ao vivo.

Há uma pergunta incômoda que o filme deixa no ar: se o caso se repetisse hoje, o desfecho seria diferente? Em uma era em que o engajamento vale mais que a empatia, e séries sobre criminosos ganham legiões de fãs nas redes sociais, a dúvida é mais perturbadora do que gostaríamos.

No fim, "Caso Eloá: Refém ao Vivo" cumpre o papel que a mídia de 2008 falhou em desempenhar: devolve dignidade à vítima, expõe com clareza os mecanismos que contribuíram para sua morte e lembra que a violência contra mulheres não acontece no vácuo, ela é construída socialmente, legitimada culturalmente e, muitas vezes, televisionada sem pudor.

Não é um filme confortável. Nem deveria ser. Mas é um filme, acima de tudo, respeitoso. Uma obra que resgata a memória de Eloá e, ao fazê-lo, nos obriga a encarar a responsabilidade coletiva por histórias que não podem se repetir.

Onde assistir: www.netflix.com

