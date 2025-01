Castração animal: um ato de amor!

Foto: Samuel Setubal A importância da castração para o animal

A castração é um tema que ainda gera muitas dúvidas entre os tutores. Isso porque existem inúmeros mitos a serem esclarecidos sobre esse procedimento e sobre a atividade reprodutiva dos nossos pets.

Primeiro é preciso entender o que é a castração do animal: um procedimento cirúrgico pelo qual são removidos o útero e os ovários nas fêmeas e os testículos nos machos a fim de que os indivíduos não consigam mais se reproduzir.

Ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, cães e gatos não precisam cruzar em nenhum momento da vida e muito menos precisam ter filhotes para serem saudáveis. Há mais riscos para a saúde do animal envelhecer não sendo castrado do que o contrário, uma vez que além de controlar a reprodução, a castração pode prevenir e resolver muitos problemas de saúde.

Em outubro do ano passado, quando falamos de câncer de mama em pets, vimos que a castração pode ser uma grande aliada na prevenção de tumores de mamas nas fêmeas, podendo reduzir em mais de 90% a incidência dessas neoplasias mamárias.

Além disso, a castração é também o único método capaz de eliminar as chances de cadelas e gatas terem a piometra, uma infecção uterina grave que acomete muitas fêmeas, principalmente as mais idosas.

Além das fêmeas, machos também se beneficiam da castração. Assim como os humanos, cães comumente podem apresentar, na senilidade, alterações na próstata e neoplasias nos testículos. Como muitas dessas alterações são influenciadas pela ação da testosterona, que é produzida nos testículos, a castração atua então como fator protetor e até de tratamento para alguns desses problemas.

A castração também é fundamental para o controle de doenças zoonóticas, transmitidas de animais para seres humanos, uma vez que promove o controle populacional e, consequentemente, reflete em menos animais abandonados nas ruas sem nenhum cuidado e vacinas.

Como outros benefícios da castração temos ainda a diminuição de doenças venéreas transmitidas entre animais, a melhora da agressividade e territorialíssimo em alguns pets, a solução de problemas hormonais, comportamentais e reprodutivos como é o caso da pseudociese, também conhecida como “gravidez psicológica” em cadelas e gatas, e ainda ajuda a evitar fugas e brigas na rua. Ou seja, castrar é um verdadeiro ato de amor para com o seu pet.

Mas, calma!

Será que a castração é realmente um procedimento que não traz nenhum risco para o pet, ao que precisamos ficar atentos?

A primeira questão a se considerar é que por se tratar de um procedimento cirúrgico, o pet precisará ser anestesiado e toda anestesia tem seus riscos, uma vez que o objetivo é deprimir o sistema nervoso do animal para que ele possa ficar desacordado e livre de dores durante o procedimento.

Por essa razão é necessário realizar os exames pré-operatório solicitados para garantir uma maior segurança, pois se o pet estiver com alguma doença “escondida”, o risco de uma complicação anestésica será maior.

E é importante também esclarecer com a equipe veterinária qual será a técnica anestésica utilizada, então procure anestesistas e cirurgiões de confiança.

Falando em segurança, é muito importante também que a castração seja realizada em um local com infraestrutura adequada.

Esse procedimento precisa ser realizado em um centro cirúrgico de verdade, onde todas as técnicas de assepsia (limpeza hospitalar) possam ser aplicadas respeitando as normas de biossegurança para realização do procedimento, minimizando assim o risco de infecções no paciente.

E por fim, desconfie de castrações muito baratas! A castração é um procedimento que tem custos com materiais estéreis, medicamentos, manutenção do espaço e pagamento da equipe capacitada. Se o valor ofertado por algum local está abaixo da média de valor da sua região, é preciso ficar de olho se o local tem condições, materiais e equipe adequada para realizar a cirurgia.

Como pudemos ver, a castração é um procedimento que traz inúmeros benefícios para os nossos pets, é diariamente realizada em inúmeras clínicas veterinárias pelo mundo, sendo hoje considerada um procedimento simples e de recuperação super rápida. Mas ainda sim é coisa séria!

Para que dê tudo certo, precisa ser realizada por profissionais capacitados e em um ambiente seguro.