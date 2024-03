Páscoa Cervejeira

Foto: divulgação Porter

Chocolate na Páscoa vai muito além dos ovos e bombons. Se você curte uma boa cerveja e adora aquele toque de chocolate, existem estilos que vão te surpreender. Esqueça aquele chocolate derretido na panela; estamos falando de cervejas que lembram, no sabor e aroma, o chocolate que amamos.

Se você está pensando em saborear algo diferente nesta Páscoa, que tal experimentar uma Stout? Essa cerveja escura e encorpada traz notas intensas de chocolate e café, perfeita para harmonizar com sobremesas à base de chocolate.

Outra opção é a Porter, especialmente as Porters mais escuras e robustas. Com suas nuances de maltes torrados e caramelizados, uma boa Porter pode trazer à mente o sabor suave do chocolate ao leite.

Já as Brown Ales, em especial as versões mais escuras e maltadas, também têm potencial para lembrar o chocolate. Com sabores de nozes, caramelo e um leve toque tostado, uma Brown Ale bem feita pode ser uma escolha reconfortante.

A Milk Stout, ou Sweet Stout, com sua adição de lactose, pode oferecer uma experiência que lembra um chocolate ao leite cremoso. O perfil suave e doce dessas cervejas é uma opção mais indulgente.

E para os que gostam de sensações mais fortes, a Imperial Stout é uma pedida interessante. Com teores alcoólicos mais elevados, ela mantém o perfil de chocolate e café, mas com uma intensidade ainda maior. Ideal para quem quer uma experiência mais intensa, elas irão lembrar chocolate meio amargo ou até mesmo chocolate com especiarias.

Então, se a ideia é celebrar a Páscoa de forma diferente, vale a pena explorar esses estilos de cerveja que trazem o sabor do chocolate de maneira única. Agora é só escolher a sua e brindar à Páscoa de um jeito especial!