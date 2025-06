Cerveja e festa junina: uma quadrilha de sabores!

Foto: FCO FONTENELE Carne do sol com macaxeira harmonizam com com Brown Ale

Quando o mês de junho chega, é como se o Brasil inteiro virasse um grande arraial. Tem bandeirinha, tem fogueira, tem forró… e, claro, tem comida boa demais da conta! Agora, já pensou em deixar essa farra ainda mais gostosa com uma boa harmonização de cervejas? Pois é, dá pra juntar milho, amendoim, baião e até bolo de macaxeira com aquela gelada e criar um verdadeiro casamento caipira dos sabores. Bora dançar esse forró gastronômico?

Milho

Comecemos com ele, o rei da festa: o milho. Seja na espiga, no curau ou na pamonha, o sabor adocicado e cremoso do milho combina lindamente com uma Witbier. Leve, cítrica e refrescante, ela limpa o paladar e realça a doçura do milho sem pesar.

Amendoim

Já o nosso querido amendoim, que aparece torrado, cozido ou na paçoca, se entende muito bem com uma Amber Ale. Levemente adocicada, com notas de caramelo e toffee, ela acompanha a gordura natural do amendoim com equilíbrio.

Carne de sol

Agora, se o arraial for dos bons, com carne de sol com macaxeira, aí é pra caprichar na escolha: vai de Brown Ale. Essa cerveja tem notas de toffee, nozes e leve tostado, que casam maravilhosamente com a intensidade da carne e a untuosidade da macaxeira amanteigada.

Baião de Dois

Baião de dois com cerveja Vienna Lager é de lamber os beiços. Essa cerveja tem um leve dulçor maltado e um amargor suave, que abraçam o sabor do feijão, do arroz, da manteiga de garrafa e da carne de sol sem brigar com nada.

Bolo de macaxeira

E pra fechar, o bolo de macaxeira com coco, denso, úmido e docinho, combina divinamente com uma Weizenbock. Cerveja de trigo mais encorpada, com notas de banana, cravo e toffee, que se mistura à textura e ao sabor marcante da macaxeira.

Então, bora vestir o xadrez e curtir esse arraiá com muito sabor e criatividade. Porque cerveja boa é aquela que dança com a comida!