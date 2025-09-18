Primeiro olho, depois boca: o poder do rótulo

Publicitário, especialista em Marketing , Mestre em Administração e Sommelier de cerveja. Desde 2013, atua na área de treinamento, consultoria e educação cervejeira, sendo pioneiro em Fortaleza. Foi professor da disciplina de cultura cervejeira na pós-graduação de gastronomia da Fanor, e é um dos idealizadores e professor do curso de Beer Sommelier do Senac/CE. É colunista de cervejas do O POVO s Sommelier de cervejas do quadro
Sempre que vou comprar cervejas artesanais, me deparo com um mar de opções. São centenas de rótulos disputando minha atenção, cada um tentando se diferenciar em meio à multidão colorida das prateleiras ou sites. Já me perguntei muitas vezes: além do sabor, o que faz eu escolher uma cerveja e não outra?
Recentemente, li um estudo realizado pela Quad, nos Estados Unidos, que confirmou algo que sempre senti na prática: o rótulo e a identidade visual são determinantes na hora da escolha.
A pesquisa mostrou que 84% dos consumidores entram em uma loja sem ter em mente qual cerveja comprar. Ou seja, a decisão acontece ali, naquele instante, e os sinais visuais são os grandes guias.
Não basta ter uma receita incrível ou um preço competitivo se a embalagem não se comunica. O design da lata ou da garrafa aparece logo atrás do sabor e do preço como fator de decisão.
Mais de 70% dos participantes disseram que a aparência da cerveja os tornava mais propensos a levá-la para casa. E eu me incluo nesse grupo — muitas vezes já me vi escolhendo um rótulo pelo impacto visual, pela criatividade ou simplesmente pela conexão emocional que ele despertou.
Outro ponto interessante observado no estudo foi a importância da nomenclatura. Nomes descritivos ou temáticos, como "Cacau IPA" ou "Coffe & Pancake Brunch Stout", atraíram mais olhares justamente por ajudarem o consumidor a imaginar o que estava comprando.
A lição é clara: em um mercado tão competitivo como o da cerveja artesanal, o rótulo não é detalhe — é protagonista. Ele é o primeiro contato, a ponte entre a curiosidade e a compra.
Num cenário em que os custos crescem e o consumo é cada vez mais seletivo, destacar-se visualmente pode ser o diferencial entre permanecer esquecido na prateleira ou conquistar um novo admirador.
No fim das contas, antes de provar, a gente bebe mesmo é com os olhos.
