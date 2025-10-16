Cerveja, Diversão e Zero Ressaca

Foto: divulgação SENTIA Spirits, produzida nos arredores de Londres: álcool, mas sem ressaca

Já imaginou um happy hour com os amigos: rindo, conversando, sem aquela preocupação de acordar no dia seguinte com dor de cabeça, boca seca ou remorso pelo que disse depois da terceira dose? E o melhor: poderia socializar da mesma forma, sem perder a sensação daquele relaxamento gostoso.

Quando ouvi falar pela primeira vez sobre essa possibilidade, confesso que achei que era brincadeira de cientista louco. Para nós que já passamos dos 30, parecia um sonho distante. Mas acredite: no Reino Unido isso já é realidade, e eu já estou imaginando como seria experimentar essa sensação sem me preocupar com o dia seguinte.

A cerveja "mágica" foi criada pelo neurocientista britânico David Nutt, diretor científico da Gaba Labs. Ele desenvolveu uma bebida capaz de provocar os efeitos positivos da embriaguez — relaxamento, sociabilidade e aquela sensação boa de descontração — sem os impactos negativos do álcool, como ressaca, agressividade ou vício. Para quem, como eu, gosta de socializar em happy hours ou eventos, mas não quer pagar o preço no outro dia, a ideia é tentadora. E pensando nas novas gerações, cada vez mais conscientes dos malefícios do alcoolismo, essa inovação faz ainda mais sentido.

A bebida faz parte do catálogo da marca Sentia Spirits, produzida nos arredores de Londres. O segredo está no Gaba, ou ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor que, quando ativado, promove relaxamento e sensação de bem-estar. Diferente da dopamina ou da endorfina, o Gaba não gera agressividade, vício ou aquela sensação horrível de ressaca. Os efeitos começam em 5 a 10 minutos e duram cerca de meia hora, resultado de uma combinação de extratos de plantas que estimulam a produção natural de Gaba no cérebro. Ou seja, você pode curtir aquele momento de descontração sem pagar o preço no dia seguinte.

Mas não se engane: não é porque não há álcool que você está liberado para beber e dirigir. Mesmo sem intoxicação alcoólica, o relaxamento proporcionado pela bebida pode afetar sua coordenação e reflexos.

Eu, pessoalmente, estou curioso para sentir essa experiência. É quase como descobrir a fonte da juventude da vida social. E vocês? Topariam embarcar nessa ideia de ficar "feliz sem álcool"?