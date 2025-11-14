É o fim da cerveja artesanal em Fortaleza?

Foto: ETHI ARCANJO Cervejas artesanais de vários rótulos do Bar Hey Ho Beer Pub, localizado no bairro Meireles.

Quando comecei a estudar cerveja, a palavra "artesanal" ainda tinha um brilho romântico. Evocava independência, autenticidade e coragem para desafiar o sistema. Beber uma IPA turva era quase um ato de resistência. Hoje, essa rebeldia parece ter sido engarrafada, pasteurizada e colocada nas gôndolas e aqui em Fortaleza, o cenário deixa isso mais evidente do que nunca.

A capital que já viveu uma fase vibrante, com bares especializados, lojas cheias de rótulos e mesas repletas de conversa cervejeira, hoje parece ter perdido parte desse espírito. Bares e lojas especializadas desapareceram, restando poucas cervejarias e brewpubs que insistem em manter viva a chama da cultura artesanal. Nos supermercados, a fartura de rótulos nacionais e internacionais ficou no passado, o que se vê agora é o mais do mesmo: estilos repetidos e pouca ousadia.

Cursos, degustações e palestras sobre o tema também se tornaram raros. A curiosidade que antes movia o público deu lugar à acomodação. O termo "artesanal", que deveria falar de alma, cuidado e relação direta entre quem faz e quem bebe, passou a soar como estratégia de marketing. Em muitos casos, serve apenas para justificar um preço mais alto e uma estética de independência que já não existe.

Ainda assim, há quem resista. A Turatti que vem ganhando prêmios nacionais e internacionais para nossa terra. Donkey Head, Brewstone, o pessoal da Acerva-CE e alguns pequenos produtores que continuam defendendo o verdadeiro espírito artesanal, aquele movido por paixão, curiosidade e propósito. São eles que mantêm a chama acesa em meio a um mercado que se tornou previsível.

Talvez o que esteja morrendo não seja a cerveja artesanal em si, mas a ilusão que criamos em torno dela. E é por isso que, aqui em Fortaleza, produzir, vender, e beber uma artesanal, tornou-se também um ato de resistência.