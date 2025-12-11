Como cervejas artesanais elevam as sobremesas de Natal

Foto: Hoffen/divulgação Cheesecake de frutas vermelhas, que muitos vêm adotando como sobremesa natalina moderna, pedem sours frutadas

Quando chega dezembro, a mesa do brasileiro ganha um brilho especial. Entre panetones, rabanadas e pavês, existe um universo inteiro de sabores que conversam surpreendentemente bem com cervejas artesanais e o Natal é o momento perfeito para explorar essas combinações. Se a ceia principal costuma roubar a cena, as sobremesas merecem um capítulo à parte, especialmente quando acompanhadas do estilo certo.

Comecemos pela rabanada, clássica incontestável. Doce, amanteigada e perfumada com açúcar e canela, ela encontra sua melhor parceria numa stout. O corpo aveludado e as notas de café e chocolate equilibram o açúcar e realçam a crocância. Para quem busca uma experiência mais intensa, uma imperial stout transforma o conjunto em quase duas sobremesas: uma no prato e outra no copo.

O panetone tradicional, com frutas cristalizadas, pede algo aromático e maltado. Uma doppelbock frutada com toques de caramelo e suavidade alcoólica cria um diálogo perfeito com as frutas e com a massa fofinha. Já o panetone de chocolate, queridinho das festas, brilha com porter ou brown ale, que acompanham o chocolate sem deixar o gole enjoativo.

Quando o assunto é pavê, com suas camadas cremosas e perfis mais doces, uma amber ale funciona como equilíbrio, trazendo notas de biscoito e caramelo que complementam a receita sem competir com ela. Pavês mais achocolatados podem ir para o lado das porters, criando uma ponte de aromas entre cacau e malte tostado.

E para trazer uma harmonização extra, vale falar do cheesecake de frutas vermelhas, que muitos vêm adotando como sobremesa natalina moderna. Aqui, as sours frutadas principalmente as que vão em direção ao morango, framboesa ou cereja criam um contraste maravilhoso: acidez equilibrando a gordura do creme e realçando o frescor das frutas.

No fim das contas, harmonizar cerveja com sobremesa é uma forma de olhar para o Natal com novos olhos: é descobrir texturas, aromas e contrastes que estavam ali, prontos para serem celebrados. Porque quando comida e cerveja conversam, a mesa ganha alma e o Natal ganha sabor de verdade.