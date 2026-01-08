A Vez das Cervejas Low Carb

Foto: adobe stock cerveja

O verão brasileiro não convida, ele intima. Com os termômetros subindo e a umidade transformando o ar em uma sauna a céu aberto, o desejo por uma cerveja "estupidamente gelada" deixa de ser apenas uma vontade e vira quase uma necessidade fisiológica. Mas, junto com a estação do sol, chega também aquele velho dilema que assombra os balcões e as areias da praia: como equilibrar o prazer do brinde com a leveza que a estação exige (e, convenhamos, com a dieta que tentamos manter)?

É aqui que entram as protagonistas da vez: as cervejas "low carb". Se até pouco tempo atrás pedir uma cerveja de baixa caloria ou baixo carboidrato era sinônimo de receber um olhar torto ou um copo de algo que lembrava "água com gás sabor cevada", o jogo virou. E virou com qualidade. O mercado cervejeiro, sempre atento aos movimentos de "wellness" e estilo de vida saudável, entendeu que o público não quer escolher entre saúde e sabor. Queremos os dois.

E por que elas são a cara do verão? O perfil sensorial dessas cervejas casa perfeitamente com o calor. Elas tendem a ser leves, cristalinas e com uma drinkability (a facilidade de beber) altíssima. Esqueça aquela sensação de estufamento ou peso no estômago após o segundo copo. A proposta aqui é refrescância pura.

Grandes marcas globais, como a Michelob Ultra e a Amstel Ultra, abriram as portas, mas as cervejarias artesanais brasileiras já elevaram a régua. Hoje, encontramos não apenas a clássica lager levinha, mas também Ipas e fruit beers com teor reduzido de carboidratos, mantendo o aroma de lúpulo que tanto amamos, mas sem o peso calórico.

É importante lembrar: "low carb" não significa "low álcool" (embora muitas vezes andem juntos) e nem libera o consumo desenfreado. O álcool continua tendo calorias. A vantagem é que você elimina o "pão líquido" da equação, tornando o consumo mais inteligente para quem não quer sair da linha.

Neste verão, meu conselho é deixar o preconceito de lado. Se o objetivo é passar a tarde na piscina, no churrasco ou na praia, uma "low carb" bem gelada pode ser a melhor companheira para garantir que a diversão dure mais, sem pesar na consciência ou na balança.

Saúde e um verão leve para todos nós!