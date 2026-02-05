Guia de sobrevivência cervejeira para a folia

O Pré-Carnaval já tá aí e o Carnaval tá chegando e, com eles, é aquela maratona de sol, suor e, claro, cerveja. Mas para quem preza pelo paladar, não dá para beber qualquer coisa e de qualquer jeito. Aqui vai o seu guia prático para ser o folião nota 10 no quesito degustação

e responsabilidade.

1. Os Estilos da Folia

No calor do meio-dia, ninguém quer uma Stout pesada. A palavra de ordem

é "drinkabilidade".

German Pilsen: A clássica. Leve, dourada e com aquele amargor limpo que

corta a sede.

Session IPA: Para quem não abre mão do lúpulo. Tem os aromas cítricos e tropicais da IPA, mas com teor alcoólico reduzido. Perfeita para aguentar o dia todo.

Catharina Sour: O estilo brasileiro! Com adição de frutas (como uva ou tangerina), é ácida, refrescante e funciona quase como um

isotônico alcoólico.

2. Operação Cerveja Nevada

Cerveja quente no Carnaval é pecado capital. Para não falhar nesse quesito, anote alguns truques

de mestre:

Gelo, Sal e Álcool: Em uma caixa térmica, misture o gelo com um pouco de sal grosso e álcool 70%. Isso reduz o ponto de congelamento da mistura, resfriando as latas em menos

de 10 minutos.

Papel Toalha Molhado: Se estiver em casa, envolva a garrafa em papel toalha molhado antes de levar ao freezer. É tiro e queda.

3. Adeus, Ressaca (NÃO DIRIJA!)

Beber no Carnaval exige técnica para não acordar destruído e poder curtir mais um dia de festa:

A regra de ouro: Para cada copo de cerveja, um copo de água. A ressaca é, em grande parte, desidratação.

Intercale sempre!

Forre o estômago: nada de beber em jejum. Aposte em carboidratos e proteínas magras antes de sair.

Direção responsável: SEM negociação. Álcool e volante não combinam nunca. O Carnaval é época de coletividade. Vá de aplicativo, carona ou transporte público. O importante é chegar e voltar com segurança para contar

a história.

Aproveite o brilho, o ritmo e os maltes. Beba menos, beba melhor e, acima de tudo, curta com consciência!



