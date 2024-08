Semana tem ameaças ao STF, promessa de brigas e festa

Foto: Mauri Melo DEPUTADO Célio Studart (PSD)

A semana, em Brasília, promete ser tensa e movimentada. A Câmara segue com a ideia de retaliar o Supremo Tribunal Federal por causa da suspensão no pagamento das emendas parlamentares impositivas. Por mais que a reunião entre os Três Poderes tenha rendido um princípio de acordo e líderes partidários admitam recuar na análise das duas Propostas de Emenda à Constituição que limitam os poderes da Corte Suprema, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) segue com a tramitação.

A bolsonarista Carol de Toni designou dois deputados do PL para relatar os projetos: Felipe Barros será o responsável pelo texto que restringe decisões individuais dos ministros, enquanto o suposto príncipe Luiz Philippe de Orléans e Bragança fará o parecer da PEC que diz que o Parlamento pode sustar decisões do pleno do STF. O debate no colegiado promete ser de muita briga.

Já o Senado Federal tem duas pautas prioritárias. A primeira delas quer flexibilizar a instalação de clubes de tiros perto de escolas. A oposição encampa o debate para tentar impor nova derrota ao governo Lula. Foi o presidente, por meio de decreto, que determinou que os clubes de tiro só podem ser abertos a, no mínimo, um quilômetro de instituições de ensino. A ideia do parlamento é reduzir essa distância na metade, 500m.

Parte dos senadores também quer regulamentar a venda e o uso de cigarros eletrônicos, os vapes. O texto está na CCJ da Casa Alta e deve entrar em debate na próxima quarta-feira.

Vinte parlamentares cearenses disputam prêmio

Dezessete deputados e três senadores do Ceará estão na disputa do Prêmio Congresso Em Foco 2024. A premiação destaca os melhores do parlamento brasileiro em boas práticas políticas. A votação é híbrida: dois júris, um especializado e um de jornalistas que cobrem o Congresso, além da votação popular determinam os vencedores.

Nesta 17ª edição, concorrem como deputados André Figueiredo (PDT), AJ Albuquerque (PP), Célio Studart (PSD), Danilo Forte (União), Dayany Bittencourt (União), Domingos Neto (PSD), Dr. Jaziel (PL), Fernanda Pessoa (União), Idilvan Alencar (PDT), José Airton (PT), José Guimarães (PT), Leônidas Cristino (PDT), Luiz Gastão (PSD), Matheus Noronha (PL), Mauro Benevides Filho (PDT), Moses Rodrigues (União) e Yury do Paredão (MDB).

Pelo Senado, os concorrentes cearenses são Augusta Brito (PT) - que foi top 10 senadores em 2023 - Eduardo Girão (Novo) e Janaína Farias (PT). Nomes fortes da política cearense ficaram de fora da premiação. São os casos de Cid Gomes (PSB), Eunício Oliveira (MDB), Luizianne Lins (PT), Eduardo Bismarck (PDT) e André Fernandes (PL).

A premiação será no dia 29 de agosto e este colunista estará presente para apurar, e contar aqui, os bastidores da entrega do prêmio.

Célio Studart vai investigar acidente aéreo

A Câmara dos Deputados criou uma Comissão Externa para acompanhar as investigações das causas do acidente aéreo envolvendo o avião ATR 72-500, da Voepass. Entre os 36 deputados, nomeados por Arthur Lira, está Célio Studart. A ideia de contar com Célio no grupo é ter alguém que entenda, de forma mais aprofundada, os direitos ambientais e dos animais. O acidente vitimou 62 pessoas e uma cachorra.