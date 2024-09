Guimarães faz de tudo no PL da Reoneração Gradual

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados JOSÉ Guimarães assumiu a relatoria do projeto no lugar da deputada Any Ortiz

"Eu estou muito cansado, vocês não têm noção. Eu preferia estar em campanha no Ceará do que nessa correria desta semana, com esse ar pesado de Brasília", disse um sorridente José Guimarães (PT) antes de ver o caos no plenário da casa. Antes disso, o líder do Governo na Câmara tinha feito reunião com líderes partidários e, à tarde, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Arthur Lira.

O PL da Reoneração Gradual era a pauta do dia. Depois de todo o vai e volta da matéria, a quarta-feira passada, 11 de setembro, era o último dia do prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso aprovar o acordo feito com o Executivo. "A partir das 20h, quando a deputada Any Ortiz chegar, nós vamos mergulhar nesse texto. É o que o Parlamento quer, é o que o Governo quer e foi o que acordamos", disse Guimarães.

A deputada Any Ortiz havia relatado o PL da Desoneração total em 2023 e convidá-la para ser relatora este ano era uma cortesia, um aceno de Lira e Guimarães ao esforço feito por ela pelos 17 setores da economia. Mesmo em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ela se prontificou a ir para Brasília discutir a matéria. A chegada atrasou e, às 23h, a deputada subiu na tribuna do plenário principal da Câmara dos Deputados.

"Eu fui nomeada relatora hoje e fiz um enorme esforço para vir aqui para esta Casa para discutir o assunto. Eu quero devolver a relatoria ao sr, Guimarães, e que o líder do Governo seja o responsável por assinar essa chantagem que nós estamos vendo hoje, aqui". Guimarães engoliu seco, bufou e subiu na tribuna para relatar a matéria.

A oposição fez de tudo para que o texto não fosse votado. Houve tentativa de retirada de pauta, obstrução, questão de ordem para continuar a votação outro dia e até pedido de votação nominal. Bia Kicis e Adriana Ventura, expoentes do bolsonarismo, tentaram durante toda a sessão esgotar o prazo, o que faria com que as empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no Brasil fossem reoneradas totalmente ainda este mês.

Não deu certo. Enquanto elas usavam a tribuna, Guimarães telefonava para outros deputados e líderes partidários para garantir os votos. Faltando 3 minutos para o fim do prazo, o deputado Gilberto Nascimento, que presidia a sessão, abriu o painel de votação. Resultado: 253 votos a favor e 67 contra. Matéria aprovada!

A discussão foi retomada durante a madrugada e no dia seguinte para votação dos destaques. 1h40 da manhã, eu desisti. "Parabéns, líder!", disse para Guimarães no cafezinho. "Você ainda está aqui, Biage?", respondeu um ainda cansado Guimarães, na expectativa de 'descansar' nas campanhas no Ceará.

PDT está com Elmar

Após a implosão da candidatura única do Centrão à presidência da Câmara dos Deputados, os partidos começam a apontar quem vão apoiar nas eleições de fevereiro do ano que vem. O PL abraçou Arthur Lira e o candidato dele, Hugo Motta. O PSB começa um movimento a favor de Antônio Brito. E o PDT, líder André Figueiredo? "Continua com Elmar Nascimento", confirmou o deputado a esta coluna.