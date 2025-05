Fofocas e bastidores do jantar de prefeitos e deputados cearenses

Foto: João Paulo Biage Jantar do governador Elmano de Freitas com prefeitos cearenses em Brasília

O relógio batia 20 horas quando cheguei à churrascaria Nativas, localizada na Vila Planalto, bairro nobre do Distrito Federal. Na entrada, Jaques Wagner (PT-BA) tirava fotos com prefeitos e prefeitas baianos. O governador Jerônimo Rodrigues (PT-BA) também dava atenção aos gestores. Cheguei à recepção e perguntei: onde é a confraternização do Ceará? “Lá atrás, no outro salão. É lá por causa do show”, respondeu o gerente do estabelecimento.

Desci uma rampa e cheguei. Logo, encontrei André Figueiredo (PDT) com semblante tranquilo. “E o Ciro, hein?”, perguntei. “É um cara legal, bacana”, brincou antes de falar sério.

“Ele não externou, oficialmente, vontade de sair e nem de se candidatar”, disse antes de ir para a mesa de autoridades com Moses Rodrigues (União Brasil), o coordenador da bancada, Domingos Neto (PSD), que foi o primeiro parlamentar a chegar, e Mauro Filho (PDT), que já tomou o microfone para explicar as medidas feitas no Congresso Nacional que vão beneficiar as prefeituras.

Não demorou muito até o governador Elmano de Freitas chegar. Acompanhado do secretário Chagas Vieira, Elmano cumprimentou todos os prefeitos e seguiu para a mesma mesa onde estavam os deputados.

“Vou fazer um discurso rápido porque todos estão com fome”, reconheceu. E estavam, mesmo. Assim que Elmano terminou de falar, duas filas se formaram em volta do bufê. E tinha de tudo: arroz carreteiro, mandioca cozida, frutos do mar, sushi, frios… Garçons volantes ofereciam 24 cortes de carne nas mesas.

Foto: João Paulo Biage Cardápio do jantar com prefeitos cearenses em Brasília

Uma das cerimonialistas pediu para o presidente da Associação de Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece), Joacy Junior, o Juju, alinhar deputados e o governador na mesa. Juju parecia estar em outro mundo. Nervoso, deixou a equipe de Elmano alinhar as autoridades. “Tô muito feliz”, dizia ao léu.

Confraternização poupou o fim de famílias

Minutos depois que o jantar foi servido, a banda começou a tocar forró e a cerveja transitou no salão. Aos poucos, outras bebidas surgiam nas bandejas dos garçons. Destaque para o uísque com gelo, que alguns dos convidados combinavam com água de coco.

Logo chegaram Yury do Paredão e Eunício Oliveira. A dupla ficou pouco tempo no local por causa de evento do MDB, partido dos dois. Deu tempo de Eunício conversar ao pé do ouvido com a prefeita Janaína Farias, de Crateús. A Justiça acabara de decidir pela condenação de Ciro Gomes por violência política de gênero em um dos ataques dele à então senadora em exercício.

Aos poucos, os parlamentares foram indo embora. André Figueiredo deixou o local afirmando estar feliz com o Ceará Sporting Club. Moses e Domingos também foram embora por causa de compromissos na Câmara dos Deputados no dia seguinte cedo.

Exatamente às 22 horas, eu saía para ir para casa, quando trombei com Danilo Forte. O deputado estava acompanhado da amada, Fernanda de Paula, com quem se casou no fim de semana passado. Não hesitei e perguntei sobre emendas parlamentares. Ele respondia sobre orçamento, valores, dinheiro… Fernanda tremia de frio com os 16º que fazia em Brasília. “Vou te liberar, deputado, porque sua esposa está morrendo de frio”. Ela agradeceu. Eles entraram e eu saí.

Ainda esperei a chegada de Cid no estacionamento. Lembra da fila de 35 prefeitos querendo falar com ele? “Ele está na última agenda, mas não sei se vamos mais”, respondeu um assessor.

Fui embora e os prefeitos ficaram. Eles deixaram de movimentar a economia noturna brasiliense na semana mais importante para o entretenimento noturno da Capital Federal. Ainda bem! Famílias não serão desfeitas. Bola dentro, Juju.