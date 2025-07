Guimarães está chateado com Cid por veto ao Senado

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado CID Gomes: pressionado para ser candidato à reeleição e veto à candidatura de Guimarães ao Senado

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), não esconde de ninguém que quer disputar uma vaga ao Senado em 2026. Ele pediu a chance ao partido, conversou com o ministro Camilo Santana e com o presidente Lula, mas vê a candidatura esbarrar no veto do senador e líder do grupo progressista no Ceará, Cid Gomes.

Cid defende que outros partidos assumam o protagonismo no estado, já que o PT tem o governo do Estado e a prefeitura de Fortaleza. Guimarães entende, porém, que o veto é ao nome dele e não ao partido. Por isso, vai tentar articular junto aos pares partidários a candidatura. A situação, porém, é considerada difícil por petistas cearenses.

Cid é pressionado a voltar ao Senado

Por mais que coloque o nome de Junior Mano como candidato preferencial do PSB ao Senado, o senador Cid Gomes começou a sentir a forte pressão para ser candidato à reeleição e já admite que pode voltar à Casa Alta. Tanto o PSB como o grupo capitaneado pelo Senador querem Cid como candidato ao Senado.

O cálculo é simples: com Cid na chapa, todo o grupo fica fortalecido e seria 'mais fácil' emplacar os 12 deputados estaduais e 6 federais que o senador quer eleger. Além disso, o PSB diz já contar com a eleição de Cid para aumentar o quadro de senadores. Atualmente, a bancada do partido é composta por 4 parlamentares. Para 2027, a sigla quer 6 senadores e vê três eleições encaminhadas: Cid Gomes (CE), Renato Casagrande (ES) e João Azevedo (PB).

Projeto de Mauro ganha apoio do governo e força na Câmara

A Câmara dos Deputados acelerou a tramitação de dois projetos de Lei que tratam sobre a redução de incentivos fiscais. Já houve aprovação do regime de urgência e escolha do relator para o texto que disciplina a concessão de benefícios fiscais e, nesta semana, os deputados podem votar o corte de 10% nas vantagens.

O autor do projeto é o deputado Mauro Benevides Filho, que estima uma possível arrecadação de R$ 70 bilhões ao governo nos próximos dois anos. "São R$ 800 bilhões de benefícios tributários, mas eu estou inovando. Estou incluindo os benefícios financeiro e creditício, que aumenta a conta em R$ 240 bilhões. Meu projeto é escalonado, cortamos 5% no primeiro ano e 5% no segundo ano", afirmou.

Senado pauta projeto que legaliza bingos e cassinos

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pautou para esta terça-feira o projeto de lei que legaliza bingos e cassinos no Brasil. A matéria libera a instalação de 700 bingos e 67 cassinos em polos turísticos ou complexos de lazer. O texto ainda prevê, pelo menos, um cassino em cada estado e no Distrito Federal.

"O Senado mostra total insensibilidade ao colocar essa matéria em pauta, em meio à tragédia humanitária das bets. A quem interessa isso?", questionou o senador Eduardo Girão, que prometeu se empenhar para rejeitar o texto. "Vai ser voto a voto, de novo", avaliou.