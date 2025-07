Guimarães nega que esteja chateado com Cid

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Deputado federal José Guimarães

O líder do Governo, José Guimarães (PT-CE) negou que esteja chateado com o senador Cid Gomes. Segundo o deputado, ele jamais declarou ou sinalizou a chateação. A informação do impasse foi dada na coluna desta segunda-feira.

Guimarães citou a trajetória junto do senador e discordou da existência de qualquer embate com o parlamentar. "Cid e eu temos uma história na política do Ceará que já resultou em importantes avanços, e fazemos parte de um grupo político coeso e que prioriza o desenvolvimento do estado e o bem estar dos cearenses”, afirmou o líder em suas redes sociais.

Nesta segunda-feira, a coluna publicou que Guimarães está chateado com Cid pelo veto do petista ao Senado. Cid entende que é preciso dar protagonismo a outros partidos da base política, uma vez que o PT ocupa espaço no governo do estado e na prefeitura de Fortaleza.

A coluna ouviu de duas fontes que Guimarães está chateado com Cid e julga ser merecedor da candidatura ao Senado. Em diálogo com o colunista, Guimarães disse não ter interesse em fazer confusão. Em outras ocasiões, o líder já afirmou que não vai desistir da disputa.

Por Maria Luíza Santos