Exclusivo: Camilo fala em 'dor de cotovelo' de Ciro, que responde: 'Fracote'

Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte Ciro Gomes almoça com Antônio Rueda, ACM Neto, Capitão Wagner, Roberto Cláudio, o deputado federal Danilo Forte e os deputados estaduais Cláudio Pinho, Sargento Reginauro e Felipe Mota

A queda-de-braço entre o ministro Camilo Santana e o ex-aliado e possível candidato a governador Ciro Gomes teve mais um capítulo nesta terça-feira. A coluna conversou com os dois, que trocaram farpas indiretamente. Enquanto Camilo Santana disse que Ciro tem "dor de cotovelo" por causa das recentes derrotas eleitorais, Ciro chamou o ministro de "fracote".

O primeiro contato do dia foi com Camilo. O Ministério da Educação tornou mensal um café da manhã do ministro com a imprensa. Lá, Camilo apresentou o EnaMed - Exame Nacional dos Cursos de Medicina. A ideia é melhorar a formação de médicos no Brasil com uma avaliação anual dos futuros profissionais.

Após o evento, Camilo abriu as portas do gabinete para uma conversa rápida. Perguntado sobre Ciro, foi taxativo. “Ele vai responder na justiça”, afirmou. Questionado novamente, deu a mesma resposta. Um tiquinho mais de insistência e Camilo desabafou. “Querer mexer com a honra de qualquer pessoa é uma forma irresponsável e nenhuma pessoa tem o direito de fazer isso. Eu sempre digo que é dor de cotovelo pelas derrotas que ele vem sofrendo”, opinou.

“Eu acho que na política não se faz assim, a gente faz com ética, com respeito e as urnas dão as respostas. As urnas deram respostas em 2022 e em 2024. E não adianta ficar querendo usar o gogó, mentindo de forma irresponsável para tentar mexer com a honra de qualquer pessoa”, disse Camilo.

Ciro rebate

Ao fim do café, fui informado pelo colunista Guilherme Gonsalves que Ciro estava em Brasília e iria almoçar com políticos cearenses. Rumei para a churrascaria mais cara e política de Brasília. Capitão Wagner e Sargento Reginauro já estavam por lá. Danilo Forte chegou logo depois. Perto das 13h, Ciro desceu do carro acompanhado de Roberto Cláudio.

Cheguei e me apresentei. “Já lhe conheço, mas não estou falando (com a imprensa)”, disse Ciro. Guardei o celular e esperei até o fim do almoço. Enquanto Ciro almoçava, chegaram para cumprimentá-lo o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Todos do União Brasil, partido que corteja Ciro e vai filiar Roberto Cláudio.

Ao fim, Ciro parou e começou a conversar. Eu sou insistente, falei. Foi então que ele respondeu sobre os processos de Camilo Santana. "Eu tenho 67 anos e ninguém vai me calar. Só um fracote como o Camilo acha que vai me calar me processando. Eu vou falar o que eu sei", disse Ciro.

Perguntado sobre provas das acusações feitas a Janaína e Camilo, ele afirmou que é responsável por denunciar e que as provas precisam ser produzidas pelas instituições. “Eu não posso quebrar sigilos, mas falo o que eu sei. E a população vai saber muito mais".

Ciro se despediu e seguiu para o carro. Do almoço, ele foi para a oficialização da federação União Progressista - que reúne União Brasil e PP. “Quem vai ser candidato ao governo?”, gritei. Em tom de brincadeira, Ciro respondeu. "Roberto vai ser candidato ao governo e eu serei secretário de segurança do governo dele”, se despediu.

